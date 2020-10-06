英国的罗杰·彭罗斯（Roger Penrose、89岁）、德国的莱因哈德·根泽尔（Reinhard Genzel、68岁）及美国的安德里亚·格兹（Andrea Ghez、55岁）共同获得2020年诺贝尔物理奖。格兹是自1901年颁发第一个诺贝尔奖以来获得物理奖的第四位女性。

2020年诺贝尔物理学奖获奖人名单周二（10月6日）揭晓，这一奖项由来自英国、德国及美国的科学家共同获得，以表彰他们在黑洞方面的研究。路透社消息指，这三名科学家分别为英国的罗杰·彭罗斯（Roger Penrose、89岁）、德国的莱因哈德·根泽尔（Reinhard Genzel、68岁）及美国的安德里亚·格兹（Andrea Ghez、55岁）。格兹是自1901年颁发第一个诺贝尔奖以来获得物理奖的第四位女性。

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据联合早报今天报道称，美英德三科学家共享诺贝尔物理奖。

2020年诺贝尔物理学奖获奖人名单周二（10月6日）揭晓，这一奖项由来自英国、德国及美国的科学家共同获得，以表彰他们在黑洞方面的研究。据评奖委员会说，这三人因“他们对宇宙中最奇特的现象之一，即对黑洞的发现”而获奖。

据该报道，三名科学家将分享1000万瑞典克朗（约152万新元）奖金，彭罗斯将获得其中一半奖金，根泽尔和格兹将共享另外一半奖金。委员会说，彭罗斯表明了“广义相对论导致黑洞的形成”，而根泽尔和格兹发现了“一个不可见的和极其重的物体支配着我们银河系中心的恒星轨道”。

该报道说，获奖人通常会在斯德哥尔摩12月10日的正式仪式上收到国王卡尔十六世古斯塔夫颁发的奖项，这是科学家诺贝尔在1896年去世的周年纪念日，他在最后的遗嘱创建了诺贝尔奖。但因疫情关系，今年取而代之的是电视转播仪式，获奖者将在本国获得奖项。