自武汉爆发至今 世卫首次曝震撼数据 世界或7亿多感染 超过官方数字20倍

从患者样品中分离出的感染了新冠病毒颗粒（黄色）的彩色扫描电子显微照片

根据世界卫生组织表示，全球大约十分之一的人口可能已经感染新冠病毒，世界人口统计有78亿，这表明超过7亿人或被染新冠病毒，而且也意味着绝大多数人口仍有被感染的风险。截至昨天亚洲时间稍晚，全球至少103万7971人死于冠状病毒，超过3524万3990例确诊。

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据路透社报道称，世卫组织称全球约有10%的人口已经感染新冠病毒。 据世界卫生组织周一表示，全球大约十分之一的人口可能已经感染新冠病毒，这意味着绝大多数人口仍有被感染的风险。

世卫组织紧急项目负责人莱恩在该组织执行委员会做出了上述发言。

据法新社说，根据世界卫生组织估计，全球78亿人口中，恐怕已有10%感染新型冠状病毒，远远超过官方记录数据。

如今世卫估计，新型冠状病毒自去年底在中国现踪迄今，全球恐怕已有约1/10人口染疫，高于官方数字的20倍。

世卫公共卫生紧急计划执行主任莱恩（Michael Ryan）在世卫执行委员会特别会议中表示：「我们目前的最佳预测告诉我们，全球约10%人口恐怕已感染这种病毒。」莱恩强调感染程度「从城市到乡村不等、各族群不一」。他警告：「但这意谓全世界绝大多数地区仍处于风险中。」