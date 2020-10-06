韩媒看今年诺贝尔奖落谁家 多名中国作家受文学奖猜捧

10月4日，诺贝尔委员会官方网站公布了各奖项的公布时间，本星期陆续公布今年诺贝尔生理学或医学奖(5日下午6点30分已经宣布英美科学家共同获得医学奖)、诺贝尔物理学奖(6日下午6点45分)、诺贝尔化学奖(7日下午6点45分)、诺贝尔文学奖(8日下午8点)、诺贝尔和平奖(9日下午6点)、诺贝尔经济学奖(12日下午6点45分)的最终得主。

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据中央日报报道，2020年诺奖陆续公布。该报道猜测韩国教授有望获颁诺贝尔化学奖。

今年的诺贝尔奖已于10月5日(当地时间)至12日在瑞典斯德哥尔摩、索尔纳和挪威奥斯陆等地陆续公布。

该报道称，由于今年年初开始的新型冠状病毒(COVID-19)疫情仍在全球各地肆虐，今年的诺贝尔奖将再次聚焦科学领域。尤其是，与外国科学家一起开展纳米晶体(Nano Crystals)合成研究的韩国首尔大学特聘教授玄泽焕也被视为诺贝尔化学奖的有力候选人，人们普遍关注，今年是否会诞生一位韩籍诺奖得主。

中央日报说，由于新冠病毒已经成为全世界共同面临的问题，预计今年的诺贝尔文学奖与诺贝尔和平奖等非科学领域的奖项也会受到这一大事件的影响。

今年的新冠疫情已经导致全球100万人丧生，令科学领域的诺奖归属倍加受人瞩目。

同时，向来备受关注的诺贝尔和平奖也同样炙手可热。将在11月3日的美国大选中一决胜负的美国现任总统特朗普和民主党候选人拜登同时获得推荐，俄罗斯总统普京及其最大政敌——前俄罗斯进步党代表阿列克谢·纳瓦尔尼也获得了今年的诺贝尔和平奖提名。

据该报道称，去年在“MeToo”事件的影响下，诺贝尔文学奖同时选出两位获奖人。今年最有望获得诺贝尔文学奖的是出生于法属瓜德鲁普的玛丽斯·孔戴(Maryse Condé)。此外，柳德米拉·乌利茨卡娅(Ludmila Ulitskaya)、村上春树、玛格丽特·阿特伍德(Margaret Atwood)、恩古吉·瓦·提安哥(Ngugi wa Thiong'o)、安妮·卡森(Anne Carson)、哈维尔·马里亚斯(Javier Marías)、高银泰、阎连科、安妮·埃尔诺(Annie Ernaux)、残雪、科马克·麦卡锡(Cormac McCarthy)、唐·德里罗(Don DeLillo)、玛里琳·鲁宾逊(Marilynne Robinson)、牙买加·琴凯德(Jamaica Kincaid)、余华等人都有望获奖。有消息说，香港等地中文媒体还猜炒中国作家北岛。

据中央日报，有望获得诺贝尔物理学奖的有美国海军研究所物理学研究学者托马斯·卡罗尔(Thomas L. Carroll)和路易斯·帕克拉(Louis M. Pecora)博士、美国斯坦福大学教授戴宏杰(Hongjie Dai)、美国伯克利大学教授亚历克斯·泽塔(Alex Zettl)、英国计算宇宙学研究所(ICC)主任卡洛斯·弗朗克(Carlos S. Frenk)、加拿大维多利亚大学教授纳瓦罗(Julio F. Navarro)、德国马克斯·普朗克太空物理学研究所前主任赛蒙·怀特(Simon D.M.White)。

有望获得诺贝尔经济学奖的预测名单尚未出炉。

根据该报，受新冠疫情影响，每年12月在瑞典斯德哥尔摩举行的诺尔贝尔奖颁奖仪式今年将不再举行，各位诺奖得主将在本国获颁奖章，颁奖情况将通过电视直播。这是1944年以来首次取消在斯德哥尔摩举行的诺贝尔奖颁奖仪式。不过，在挪威奥斯陆单独举行的诺贝尔和平奖颁奖仪式将照常举行，只是规模会比往年有所缩小。