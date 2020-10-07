法国气候高级委员会呼吁将法国进口商品碳排放纳入本国碳统计

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按照法国官方的统计数字，法国国内的碳排放总数从2005年以来呈下降趋势，但是，法国气候问题高级委员会周二出台的报告明确指出，法国政府的统计数字并不全面，忽略了一大重要的部分，那就是法国人消费的进口产品在生产与运输时所排放的二氧化碳并未被纳入统计。而进口商品的碳排放已经达到国内碳排放总量的一半，这些产品主要来自欧盟其他国家以及亚洲国家。

具体而言，从1995年至2018年，法国国内的碳排放总量减少了30%，而与此同时，法国进口产品的碳排放却上升了78%，其总量相当于法国国内的碳排放总量。气候高级委员会因此呼吁法国政府必须将减排目标对准进口商品。按照委员会主席 Corinne Le Quéré的说法，倘若要将地球升温的幅度限制在1,5°C的话，那么法国必须在2050年前后将国内碳排放减少91%，将进口产品的碳排放减少80%。而且法国政府计划在2050年之前达到碳中和。

为了达到上述指标，仅仅对进口产品征收碳税是远远不够的，气候委员会呼吁对所有商品标贴碳标签，使消费者在选择时明确地意识到自己所必须承担的责任，事实上，两个月前法国公民气候委员会递交给政府的150条提议中就包括给所有消费产品贴上碳标签。

此外，在与他国谈判自由贸易协议时，法国政府必须要求将商品的排碳量纳入协议条款。例如将此一条款追加入欧盟与南美四国签署的自贸协议中。

评论认为，这也是《巴黎气候协定》的不足之处，各国的排碳量计算仅仅从生产源头来计算，而忽略了商品运输过程中的碳排放以及作为产品消费国说必须承担的责任。