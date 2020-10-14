新冠病毒二次染病 免疫力与疫苗生疑虑?

美国一名男子两度感染新冠肺炎的病例显示，新冠病毒的免疫反应仍有待更多的研究，医学专家也对疫苗接种也提出了质疑。

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据路透社消息,新冠病毒二度上身？二次染疫病例引发专家对免疫力生疑虑。据刺胳针传染病医学期刊(Lancet Infectious Diseases)的病例报导，这名来自内华达州雷诺市的25岁男子，在出现轻微症状后于4月份检测呈阳性，然后在5月底再次染疫，发病情况更为严重。

据医学科学家表示，虽然已知再感染的发生情况很罕见，内华达州的该名男人现在也已经康复，但这类病例仍令人担忧。包括亚洲与欧洲在内，世界各地也都提报了二次感染的个别案例。

路透社说,荷兰国家公共卫生研究所周二证实，一名罹患某种罕见骨髓癌的89岁妇人最近因二次感染新冠肺炎病逝。荷兰媒体表示，这是全球第一个已知的新冠病毒二次感染死亡案例。

据英国雷丁大学微生物学专家Simon Clarke表示,“重复染疫的可能性已变得愈发明显，但这种情况会有多普遍，我们仍不得而知，”英国雷丁大学微生物学专家Simon Clarke还表示,“如果大家能轻易地再度染疫，这也可能对疫苗接种计划以及我们对于疫情何时与如何结束的了解有所启发。”