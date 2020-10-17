全球疫情火烧 确诊冲4000万 法国新增25000

新冠病毒全球疫情截至昨夜今晨通报累计约3900万起确诊病例，直逼4000万例大关。而且昨天全球确诊数创单日新高，报40多万例。全球已有超过110万人染疫病故。根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，美国总病例数仍是全球最高；其次是印度约740万例；巴西510多万例排名第3。

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据法新社报道，全球通报新冠病毒确诊数创单日新高，累计约3900万起病例，直逼4000万例大关。美国确诊数破800万例；欧洲多国则再次加强防疫措施。

美国也是染疫死亡病例最多的国家，有超过21万8000人病故。

据法新社汇整官方数据显示，全球而言，光是今天就通报新增40多万例；自3月到4月首波疫情以来检测数增加，只能解释部分原因。全球已有超过110万人染疫病故。

欧洲方面，平均每日感染数在一周内跃升44%至12万1000多例。

法国巴黎近郊蒙特伊（Montreuil）医院急诊室负责人萨尔（Hocine Saal）表示：「情况很糟，对我来说，感觉像回到3月。」萨尔还说，非新型冠状病毒患者人数也增加，令人非常难因应。

巴黎和其他多个法国城市今天0时起，宵禁防疫令开始生效。而在比利时，副总理吉格涅（Georges Gilkinet）表示自19日起，酒吧和餐厅将关闭4周，因为「我们的医院塞爆」。

不过在德国，柏林一处法院推翻夜间限制措施。多名心怀不满的餐厅老板成功挑战一项要求晚间11时关闭酒吧和餐馆的命令。法官表示，这类措施对于抗疫的助益「并不明显」。

而在英格兰，数以百万计民众几小时后就会面临更严格的防疫措施，包括禁止居家访客聚会。西班牙东北部加泰罗尼亚（Catalonia）地区酒吧和餐厅关闭。

希腊北部人口稠密的柯沙尼（Kozani）实施新的封锁令。