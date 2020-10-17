疫情毒害经济 全球评级都显下滑

标普全球(S&P Global)主权评等分析师警告称，未来几个月，在第二轮与新冠疫情相关的评级调整中，全球一些主要经济体的信用评级可能会被下调或收到降级警告。评级机构穆迪周五已经将英国主权债信评级从“Aa2”下调至“Aa3”，指因该国经济和财政实力减弱。

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据路透社报道称，标普全球警告，第二波主权评等下调将至 美日欧等大国评等堪忧。标普全球主权评等部门董事总经理Roberto Sifon-Arevalo对路透表示，在大流行期间支持卫生系统、企业和工人的巨额成本正在从根本上让一些国家的财政状况恶化。

标普全球今年已经下调了近60个国家的评等或评等展望，但其中只有相对较少是评等较高的富裕国家。不过，这种情况可能即将改变。因为一些国家增加了相当于国内生产总值(GDP)15-20个百分点的债务，这种增幅以前通常需要四到五年的时间才能实现，且这些国家计划在未来三到五年内祭出更高的支出。

据路透社，还有两组不太富裕的国家的评级也面临危险。在拉丁美洲，墨西哥和巴西以及哥伦比亚都面临压力，哥伦比亚正处于投资级的最后一级，并已经收到了警告，该国可能会被下调至垃圾级。另一组包括撒哈拉以南非洲的一些世界上最贫穷和负债最多的国家，Sifon-Arevalo表示，这些国家可能会出现更多的债务重组和违约。