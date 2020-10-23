北约设太空作战司令部 针对中俄

据指是针对中国与俄罗斯扩张与威胁，北大西洋公约组织预告成立太空作战司令部。新设立的太空司令部选址在德国美军基地，该机构将是个核心接口，以通讯和卫星影象来支援北约执行任务；同时也是个卫星所受潜在威胁的情报交流站。

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据法新社今天报道说，为防中俄威胁，北约将设太空作战司令部。

据北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，北约将在德国兰斯坦（Ramstein）空军基地设立太空作战司令部，以对抗中国与俄罗斯的日增威胁。兰斯坦不但是美国空军基地，也是北约盟军空军司令部（Allied Air Command）所在地。

史托腾柏格在北约各国国防部长2天会谈的首日议程过后说：「对于我们在地球上的通讯、导航、手机、军事通讯和数据传输而言，太空都至关重要；而地球上的许多陆、海活动也有赖于太空能力，尤其是人造卫星。」据史托腾柏格说，「因此我们必须确保我们在太空有安全可靠的系统。这也就是我们同时也忧心一种状况的原因，即比如中国和俄罗斯现正发展可以遮蔽和摧毁人造卫星的能力。」

北约去年宣布，太空为新的「战区」（area of operations）。2016年，北约在陆、海、空之外，将网际网路新增为第4战区，太空为继此之后的第5战区。新设立的太空司令部将是个核心接口，以通讯和卫星影象来支援北约执行任务；同时也是个卫星所受潜在威胁的情报交流站。

据法新社说，史托腾柏格昨天强调，北约的目标不是将「太空军事化」，尽管美国和法国等北约会员国已建立自己的太空部队。