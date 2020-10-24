捷克卫生部长违反自定防疫规定 罕见遭政府同僚轰下台

捷克卫生部长普莱穆拉受到抨击，一家小报的摄影记者拍到他离开一家餐厅，而根据他自己颁布的防疫禁令，这家餐厅本该歇业。捷克政府危机委员会主席、内政部长哈玛谢克（Jan Hamacek）发表声明说：「法规对人人都适用，无人例外，他不能再担任卫生部长。」

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据法新社报道，制定防疫措施却违规，捷克卫生部长被骂翻。

捷克一家小报的摄影记者拍到捷克卫生部长普莱穆拉离开一家餐厅，而根据他自己颁布的防疫禁令，这家餐厅本该歇业。这家小报「闪电报」（Blesk）曝料，今年9月才就任部长的流行病学专家普莱穆拉（Roman Prymula）当天在坐进专人驾驶的座车时，也没戴上口罩。

据法新社说，这些行径招致网友、在野党甚至联合政府抨击。该报道引述捷克新闻社（CTK）消息说，捷克政府危机委员会主席、内政部长哈玛谢克（Jan Hamacek）发表声明说：「法规对人人都适用，无人例外，他不能再担任卫生部长。」哈玛谢克是左翼捷克社会民主党（?SSD）主席，社会民主党与提名普莱穆拉的民粹派执政党「不满公民行动」（ANO）等共组联合政府。

在野的人民民主党（ODS）党魁费亚拉（Petr Fiala）告诉记者：「制定法规的人怎么可以违规？」

人口1070万的欧盟会员国捷克自今年3月爆发2019冠状病毒疾病（COVID－19）疫情至今，已累计确诊22万3000例，死亡1845例。

据该报道，不过在疫情肆虐期间，普莱穆拉并非唯一因个人行为而招致批评的政府官员。捷克总理、亿万富豪巴比斯（Andrej Babis）呼吁民众待在家中勿外出，今夏却在希腊克里特岛（Crete）度假。此外，当捷克境内所有发廊因首波疫情而歇业时，副总理斯基列罗娃（Alena Schillerova）的完美发型令人侧目。