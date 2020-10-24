美国疫情再曝近8万确诊

美国周四新报告的新冠确诊病例数量达到了有记录以来的第二高水平，接近仲夏峰值，因新冠病毒在美国几乎所有地区都在传播加速。美国约翰霍普金斯大学统计，美国23日通报新增约8万人感染新冠病毒，创单日新高。

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据法新社消息，美国新增约8万人染疫，创单日新高。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，美国23日星期五通报新增约8万人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），创单日新高。星期四晚间8时30分到星期五同一时间新增7万9963例确诊，全美累计近850万人染疫。

法新社说，美国共约22万3000多人染疫死亡，仍是全球疫情最严重的国家。

据路透社说，美国周四新报告的新冠确诊病例数量达到了有记录以来的第二高水平，接近仲夏峰值，因新冠病毒在美国几乎所有地区都在传播加速。随着美国大部分地区天气转凉，新冠确诊、住院和死亡人数都在加速上升。

美国的单日新冠死亡人数也呈上升趋势，周四有916人死亡。一天前，美国新增死亡人数超过1,200人，这是8月以来的首次。新冠死亡人数较上周增加了13%，过去七天平均每天死亡785人。

根据路透社的统计，周三全球共新增422,835个病例，创下单日最高新增病例数。

该报道说，第二波新冠疫情迅速席卷欧洲，法国周四扩大宵禁令至约涵盖总人口的三分之二，欧洲疾病防治中心(ECDC)数据显示，整个欧洲的新冠感染病例已超过530万，死亡病例超过20.4万。