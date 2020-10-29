印尼Omnibus法能让食品加工大企受益？

东南亚国家印度尼西亚在十月初批准了一项可能让全球食品加工大企业感到欣慰的法律。印尼的Omnibus法，也被译为印尼 « 综合就业法 » ，旨在下调用工与环境领域中的法律要求，以期吸引外国投资。这对生态捍卫者而言，是个坏消息。

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据本台RFI法广记者Gabrielle.M周四2020年10月29日发自东南亚报道，全球第三大森林成为了全球化与自由化的祭品。这是印尼环境参与方从极具争议的« 综合就业法 »获得批准中得出的一个要点。

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为了吸引外国投资者，印尼现政府大幅放宽对保护生态系统层面的法律要求。比如，印尼放弃要求各地方政府保留至少30%的森林，对风险项目不再坚持要求环境冲击调查。它还放弃对用地内发生火情的企业，严格追究法律责任。

反对的理由

印尼棕榈油生产商协会会长对这一新法获得批准表示称赞，而环境参与方认为，新措施将不会给这一工业带来正面冲击。因为，全球消费者对森林遭破坏问题变得越来越敏感。在意识上已开始可以面对这一严重问题，比如，制定了一种标准。这一简称为NDPE的标准，意思是不毁林，不开垦泥炭地，不剥削。据非政府组织介绍，印尼83%的榨油厂批准了这一标准，自2017年以来，每年减少3/4的焚烧森林面积。这一措施同样使之得以在对欧盟的出口中受益。但这一立法上的倒车存在再次影响印尼棕榈油声誉的风险。

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印尼的森林似乎开始继续燃烧。非政府组织认为，印尼苏门答腊岛南部和东部地区的原始森林将在30年内完全消失。最近几周，印尼街头可以看到反« 综合就业法 »的示威民众在表达他们的愤怒。

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