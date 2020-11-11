俄称自家疫苗更好 效率达92%

俄罗斯主权财富基金周三表示，根据中期试验结果，该国Sputnik V疫苗在预防新冠病毒感染方面的有效性达到92%。俄罗斯当局正力争在疫苗研发方面不落后于西方制药厂商。此前由德国BioNTech公司和美国辉瑞公司联合开发的疫苗周一宣布其实验性疫苗临床试验证明有效率超过90%。

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据路透社今天报道说，俄罗斯称其Sputnik V新冠疫苗的有效性达到92%。这项结果仅次于后期临床试验结果的发布，目前全球正展开一场制造新冠病毒疫苗的竞赛。新冠疫情已导致逾120万人死亡，并重创全球经济。

俄罗斯8月注册Sputnik V疫苗供公众使用，是第一个这么做的国家，尽管疫苗批准是在9月开始大规模试验之前得到的。支持并在全球推广该疫苗的俄罗斯直接投资基金(RDIF)表示，中期结果基于从首批16,000名参与试验者得到的数据。

这款由Gamaleya Institute研发的疫苗的所谓第三阶段试验在莫斯科的29个诊所中进行，总共将有40,000名志愿者参加，其中四分之一接受安慰镇定剂注射。RDIF表示，接种Sputnik V疫苗的人感染新冠病毒的机率比接受安慰剂的人低92%。

这远高于美国食品药物管理局(FDA)设定的新冠疫苗有效性至少要达到50%的标准。

该报道引据俄新社消息，俄罗斯总统普京周二表示，俄罗斯针对新冠病毒的所有疫苗都是有效的，并补充说俄罗斯将很快批准第三款新冠疫苗。普京表示，莫斯科已准备好与所有其他国家在新冠疫苗方面进行合作，但敦促不要将这一过程政治化。此前一天，辉瑞和BioNTech称，他们的试验性新冠疫苗的有效性超过90%。