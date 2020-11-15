全球疫情新报：逾5400万确诊 131万人死

新冠肺炎病毒疫情全球蔓延，疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少131万3471人染疫病死，也至少有3459万9700人被认为已康复。至此，全球确诊数超过5400万例。

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据法新社今天汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间15日11时，全球至少131万3471人死于2019冠状病毒疾病，至少5400万1750例确诊。

法新社说搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球14日通报新增9246人病殁、60万7998起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1351死）、巴西（921死）与墨西哥（635死）。美国仍是疫情最严重国家，累计24万5614人病故、1090万5598例确诊，至少414万8444人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（16万5658人丧生、584万8959例确诊）、印度（12万9635人丧生、881万4579例确诊）、墨西哥（9万8259人丧生、100万3253例确诊）及英国（5万1766人丧生、134万4356例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有123人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（107人）、西班牙（87人）、阿根廷（78人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计42万3176死、1202万3640例确诊；欧洲累计33万4968死、1443万2068例确诊；美国和加拿大共计25万6487死、1119万5957例确诊。

据法新社说，亚洲共计18万1799死、1144万26例确诊；中东地区共计6万8991死、291万3735例确诊；非洲共计4万7109死、196万6317例确诊；大洋洲共计941死、3万8例确诊。