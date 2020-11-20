印度确诊今破900万

印度2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情加剧，累计确诊病例在今天破900万，这个南亚国家疫情的严峻程度，目前在全球仅次于累计确诊数破1200万的美国。

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法新社根据世界实时统计数据网站Worldometer截至发稿为止，目前累计全球确诊数5729万2178例，美国1207 万712例，印度900万6079例，累计死亡病例美国25万8333例，印度13万2223例。

总人口数全球排名第2的印度，上个月的每日新增确诊数减少，但平均每日新增确诊数仍约有4万5000例，面临冬季污染与疫情双重危害的首都新德里（New Dehli），因单日新增确诊病例数创新高，累计确诊数已飙破50万。

为了遏止疫情蔓延，新德里市府19日祭出重罚，未戴口罩者罚金增加3倍。而在德里（Dehli），家属们争抢医院床位之际，蔓延疫情的恐惧又再度萦绕着当地2000万的居民，政府的手机应用程式（app）显示，截至19日止，加护病房配备呼吸器病床的占床率超过90%。

心急如焚的家属在社群媒体大声疾呼，并向德里首席部长克里瓦尔（Arvind Kejriwal）求援要床位。承受着控制另一波疫情的压力，克里瓦尔19日宣布，增加1400张加护病房的床位。