美国大沙漠神秘巨柱引聚焦

美国西部偏远沙漠最近出现一根神秘的金属巨柱，它的凭空出现让全美民众充满无限想像空间，很多消息与猜测炒作是否天外神奇力量放置金属巨柱。这根闪闪发亮、约3公尺多高的三角柱体，竖立在犹他州南部红色岩石群中，18日被正在空中计算大角羊数量的犹他州公共安全局（Utah Department of Public Safety）官员目击到。不过，美国官员早前定性指无论谁置均属违法后又表示，这根金属柱显然已经消失了。

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据法新社报道，美国犹他州沙漠金属巨， 神秘出现又悄悄消失。犹他州土地管理局（The Bureau of Land Management）表示，已收到「可靠的报告」，神秘的金属柱已经在27日晚间遭到「不明团体」移走。犹他州土地管理局发表声明表示，当局「没有拆除这被视为私人财产的结构物」。

这根闪闪发亮、约3公尺多高的三角柱体，竖立在犹他州南部红色岩石群中，18日被正在空中计算大角羊数量的犹他州公共安全局（Utah Department of Public Safety）官员目击到。困惑不已的官员随即降落地面调查，结果发现「一根金属巨柱插入地面」，但「没有明显的迹象可以得知会是谁放的」。

发现这根巨柱的消息随即在网路疯传，许多人表示，这个物体和周遭环境，和美国名导演史丹利库柏力克（Stanley Kubrick）经典科幻片「2001太空漫游」（2001: A Space Odyssey）的知名场景类似。由于官员担心公布地点会引来大批好奇民众，拒绝透露巨柱竖立的地点，网友开始发挥肉搜本领，试图从巨柱周围的岩石组成找出其所在地。

刚好飞越这根三角柱的飞行员赫钦斯（Bret Hutchings）猜测，这是由「一些新浪潮艺术家」竖立。一些观察家则点出这根巨柱和美国艺术家约翰．麦克拉肯（John McCracken）的前卫作品类似。据法新社说，约翰．麦克拉肯一度住在邻近的新墨西哥州，2011 年已经辞世。他的公关告诉法新社：「虽然这不是已故美国艺术家约翰．麦克拉肯所作，我们认为这是其他艺术家向他致敬的作品。」