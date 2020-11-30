12月1日 世界艾滋病日

联合国计划于明天世界艾滋病日之际，加大宣传防治艾滋病。联合国聚焦推动各国社区能够发挥重要作用，为最需要帮助的人们带来可以拯救生命的服务。

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据联合国官方消息，世界艾滋病日到来之际，世界防治艾滋病仍然任重道远。根据联合国数据，全球共有3790万人感染艾滋病毒。共有3300万人正在接受抗逆转录病毒疗法。而新增艾滋病毒感染者为170万人。有77万人死于与艾滋病有关的疾病。

据联合国说，人们往往因遭受歧视、暴力甚至迫害，无法获得所需的艾滋病毒预防服务。对此，社区能够发挥重要作用，为最需要帮助的人们带来可以拯救生命的服务。

据联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯说，我们比以往任何时候都更加需要利用社区主导组织的作用，这些组织为同侪发声，提供与艾滋病毒相关的服务，捍卫人权，提供支持。在社区参与的地方，我们看到了变化。我们看到投资产生结果。我们看到平等、尊重和尊严。

据古特雷斯指出，社区以多种方式推动艾滋病应对工作。通过有力的领导和宣传，确保防治措施有效合理，以人为本，不让任何人掉队。社区的成员包括同伴教育者、艾滋病毒感染者或受影响者（如男同性恋、男男性行为者、注射毒品者和性工作者）、妇女和青年、顾问、社区卫生工作者、上门服务提供者、民间社会组织和基层活动人士。