美国也推网购日 叫“网络星期一”

今年的网络星期一(Cyber Monday)料将成为美国线上购物史上表现最强劲的一天，销售金额上看114亿美元，因新冠疫情让无法出门的消费者转向网络满足假期购物需求。

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据路透社报道，疫情关不住网购热潮，今年美国“网络星期一”料刷新线上零售纪录。

尽管自从亚马逊在10月举办Prime Day促销以来优惠活动已进行将近两个月，但网络星期一的表现依然强劲，各家零售商力求收复今年因疫情导致购物中心与商店关闭而损失的生意。据Adobe Analytics分析的预估显示，今年网络星期一的销售共计可能在108-114亿美元之谱。

虽然这不及稍早预估的最高127亿美元，但仍轻松超越黑色星期五90亿美元的销售额和去年网络星期一的94亿美元。今年创下了迄今为止最高的黑五在线销售额。

Adobe Digital Insights董事Taylor Schreiner认为，消费者可能会保持花钱势头。据Schreiner在声明中称，“新冠疫情、选举以及围绕刺激方案的不确定性，影响到消费者的购物习惯，令今年电商行业创下史无前例的表现，我们预期电商直到圣诞节都将延续这种创纪录的销售成绩。”

该报道引述Adobe表示，热销商品包括悬浮滑板、LG电子和三星电子的电视、苹果的AirPod和手表，以及任天堂的Switch游戏机。