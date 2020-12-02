英国最快全国打疫苗了 欧美动态如何？

据欧洲联盟药品管理局表示，将在12月29日前决定是否核准首批2019冠状病毒疾病疫苗的紧急使用授权，这让欧洲国家有了展开疫苗接种计划的明确时程。法国规划于2021年初替最脆弱及最易暴露在病毒风险中的群体优先施打疫苗，接着在4月到6月替其余人民施打。德国已表示，希望在2021年第一季启动免疫计划，正在全国各地筹备疫苗接种中心。美国2019冠状病毒疾病疫苗可望在12月中供数百万人接种。消息称，接下来如何鼓励与说服民众接种新冠疫苗面临考验。

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据法新社消息，欧盟最快12月底授权疫苗使用，德法计划2021年初接种。

根据法国总统马克龙宣布，法国规划于2021年初替最脆弱及最易暴露在病毒风险中的群体优先施打疫苗，接着在4月到6月替其余人民施打。

而德国已表示，希望在2021年第一季启动免疫计划，正在全国各地筹备疫苗接种中心。

欧盟药品管理局昨天12月1日表示，最晚将于12月29日召开特别会议，针对美国药厂辉瑞（Pfizer）及德国企业BioNTech合作研发的新型冠状病毒疫苗，讨论是否给予紧急使用授权。

据美国莫德纳生物技术公司（Moderna）表示，已于昨天为自家研发的疫苗向美国及欧盟提出紧急使用授权申请，这让各界更加期望今年底前就能开始施打疫苗。

欧盟药品管理局表示，最迟将于明年1月12日另行开会，评估莫德纳公司的申请。

法新社说，上月公布的大规模试验数据显示，辉瑞与BioNTech的疫苗，以及莫德纳的疫苗，两支都很安全，且防疫效力达95%左右。

据西班牙1日宣布，将向3家公司增购超过5000万剂疫苗，其中包括莫德纳；这样一来，西班牙采购的疫苗合计达1亿500万剂。西班牙政府上月表示，已签约采购逾2000万剂辉瑞与BioNTech的疫苗。

美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗可望在12月中供数百万人接种，其中，医护人员、须接受长照的人将是首批施打对象。美国疾病管制暨预防中心（CDC）谘询委员会今天表示，医护人员和住在长期照护机构的人应该优先接种第一批疫苗。

这两个被列为可优先接种疫苗的群体共约2400万人，相当于能在12月施打疫苗的人数，前提是美国药厂辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）生产的疫苗获得批准，且两家公司遵守出货4000万剂疫苗的承诺。

据该报道，每个人需要注射两剂疫苗，在首次接种后，若用的是辉瑞疫苗，3周后须施打第2剂；若是莫德纳疫苗，则须在4周后注射第2剂。

CDC资深科学家梅森尼尔（Nancy Messonnier）表示，大多数州都认为可在「3周内」让所有医护人员接种疫苗。目前美国约有300万人住在长照机构，而染疫身故的美国人中，约40%、相当于10万人是来自这些机构。至于医护相关工作的从业人员，估计约有2100万人，其中包括在医院、门诊诊所、居家照护、药房、急诊等部门工作的人。

据法新社说，自2019冠状病毒疾病去年底在中国爆发，迄今已在全球造成逾6300万人感染、近150万人丧命，各大企业竞相研发疗法。经济合作暨发展组织（OECD）昨天预估，或许再过数周就能开始配送疫苗，全球经济可望于2021年底前反弹到疫情爆发之前的水准，预期明年全球经济成长率可达约4.2%。据该报道，不过，当中国和印度的经济可能大幅成长之际，预料美国、欧元区和日本仅表现平平。