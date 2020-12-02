辉瑞新冠疫苗 英国世界第一家全国接种

英国周三成为世界上第一个批准使用辉瑞-BioNTech的COVID-19疫苗的国家，并表示将从下周初开始推出。英国疫苗委员会将决定优先接种的人群，如养老院居民、医护人员、老年人、以及临床上极度脆弱的人群。

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据路透社今天报道称，英国在全球率先批准辉瑞-BIONTECH新冠疫苗，下周起投入使用。据“英国政府宣布。“政府今天接受了独立的药品和保健产品管理局(MHRA)的建议，批准辉瑞-BioNTech的COVID-19疫苗投入使用。”

在全球新冠病毒大流行之下，疫苗被认为最有可能让世界恢复某种表面上的正常状态。这场大流行已经导致全球近150万人死亡，严重破坏了全球经济。

据英国官方说，“该疫苗将从下周开始在全英国供应。”辉瑞-BioNTech和美国生物技术公司Moderna都报告了各自疫苗试验的初步结果，有效性都超过90%，这样高的比率出人意料。两种疫苗均基于新的信使核糖核酸(mRNA)技术。

辉瑞表示，英国的紧急使用授权标志着抗击新冠疫情的一个历史性时刻。辉瑞执行长Albert Bourla说道：“我们期望获得更多授权和批准，我们将以同样的紧迫性专注于在全球范围内安全地提供高质量疫苗。”

据该报道，英国卫生大臣汉考克(Matt Hancock)说，接种计划将于下周初开始。他说，医院已经做好接收准备。英国疫苗委员会将决定优先接种的人群，如养老院居民、医护人员、老年人、以及临床上极度脆弱的人群。