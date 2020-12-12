厄瓜多尔土著抱怨中资油井火焰过旺

南美国家厄瓜多尔的土著投诉在当地勘探作业的中资企业油井喷火口的火焰过旺，破坏环境与生态。

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在巴黎气候协定（Accord de Paris）通过5周年之际，南美国家厄瓜多尔土著米瓦古諾部落（Miwaguno）的多名Waoranis族人，在非政府组织Action Écologique的支持下，周四对一家名为PetroOriental的中资控股企业提出投诉。控方要求这家在厄瓜多尔亚马逊流域第14号区块从事原油开发的公司关闭其油井的喷火口。

Trois des quatre «Pikenanes», les anciens leaders spirituels de la communauté de Miwaguno, devant le Conseil de la Judicature de la ville de Coca où les Waoranis ont porté plainte jeudi contre la compagnie pétrolière PetroOriental. © Eric Samson/RFI 法广

据本台RFI记者Eric.S周六（2020年12月12日）发自基多（Quito）的报道，在厄瓜多尔科卡镇（Coca）距离油井喷火口数十米外，都能感觉到热浪逼人。这个喷火口夜以继日地冒着火焰，周围散布着被烤焦的昆虫ˎ 鸟类和蝙蝠的尸体。

当地米瓦古諾部落首领在采访中表示，这些冒着油气火焰的喷火口严重影响了当地Waoranis族人的生活环境。巨大的喷火口对当地土著社区造成污染。当地人已无法如同以往那样打猎和捕鱼。由于这里噪音ˎ 热浪和油气异味，唯恐避之不及的动物们都已逃之夭夭。农业生产的收成也大不如前。火焰所造成的污染，升空后又随同降雨一起落下，污染了地面与水质。

当地土著的诉求

Waoranis族人自认为是气候变化的受害者。他们要求关闭这些向大气中排放二氧化碳的油井喷火口。支持提出诉讼的非政府组织Action Écologique表示，这一诉状旨在要求污染者担负起责任，PetroOriental应该为燃烧了大量造成气候变化的瓦斯承责。这也是厄瓜多尔首次有人投诉石油行业改变气候。