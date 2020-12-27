中国为改善生态环境 出台长江保护法

存档图片：长江也被称之为扬子江（Yang-Tsé-Kiang），是中国最长的一条河流，也是遭污染最严重的河流之一。 Image d'archive: Le fleuve Yangtsé est le plus long de Chine, mais aussi l'un des plus pollués. Ici, des hommes s'y baignent près de la ville de Wuhan, le 7 décembre 2020.

中国人大常委会本周末刚刚批准的长江保护法，将在两个月后就开始实施。

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长江也被称之为扬子江（Yang-Tsé-Kiang），是中国最长的一条河流，也是遭污染最严重的河流之一。为了保证扬子江的绿色发展，中国全国人大常委会周六批准的长江保护法将于2021年3月1日起开始实施。

据本台RFI常驻中国记者Stéphane LAGARDE周日（2020年12月27日）发自北京的报道，对环境保护者而言，河流的情况已是十万火急。长江保护法是中国首项保护一条可航行河流的法律。长江如同的它的名称那样，是中国最长的一条河流。放眼全球，是继亚马逊河与尼罗河之后，长度排名全球第三的河流。从青藏高原的源头算起，延绵不断6300公里，一路奔腾注东海。而如今长江也是最濒危的河流之一。

扬子江禁渔十年

为了保护扬子江的生态多元化体系，中国在2020年初就已决定，长江禁渔十年。在不到一年的时间里，沿江十多个省ˎ 直辖市，超过23万渔民退捕上岸，这是中国农业部在十二月初对外公开的一组数字。

存档图片：斑鳖也称长江巨型软壳龟，整个族群在2019年四月下旬仅存三只。 Image d'archive: Suite à la mort d'une femelle de plus de 90 ans, il ne reste plus que trois spécimens de tortues molles du Yangtsé. © AFP 法新社

但那还不足以解决工业污染问题。遭到过度开发的长江，为中国提供了三分之一的水资源，容纳超过40%的废水。竖立在江面上大大小小的水坝占中国水电容量的五分之三。扬子江也需休养生息。采沙将受到严格限制，江边化工厂的迁移将加快进度。官媒就此解释说，是为了保障长江的绿色发展。

昆明组办COP15

这些都发生在联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）预计将于2021年5月17日至30日在中国南方云南省昆明市召开的前夕。