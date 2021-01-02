世卫调查组将去武汉 2021年会是揭开新冠病毒来源真相之年？

从一月初开始，由世卫组织委托的十几位专家组成的小组将抵达中国，调查冠状病毒的起源。根据该团体成员传达给几大国际新闻社的信息，他们进入中国后将首先隔离两个星期，然后进行四周调查。法国 « 观点 »周刊就此刊出相关文章说，这是个迟到了一年的调查 。文章引述美国专家对这个调查组前往中国的目的和调查方式提出疑问，并指出调查组的一名成员，非盈利组织生态健康联盟（EcoHealth Alliance）主席达萨克被指与武汉病毒研究所有利益冲突之嫌，让他担任调查组成员令人震惊......

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世卫组织调查团前往中国的目的

世卫总干事谭德塞11月底在记者会上说，为避免在调查过程中制造紧张对峙，请不要将调查政治化…… ”。他信誓旦旦： “世卫组织将坚定地基于科学，尽一切努力，找出病毒的来源。”

《观点》周刊文章引述据路透社报道，世卫专家小组将前往武汉，但先前透露出来的信息曾显示中国当局对此设置障碍，更希望通过视频进行远程访问。如何将北京为调查设定的条件转化为实地调查，该小组向媒体传递三个消息。

第一，这次调查的目的绝对不是要对中国进行“审判”。调查员之一，德国疾病控制机构罗伯特-科赫研究所（Robert-Koch Institute）的法比安·莱恩德茨（Fabian Leendertz）对美联社说：“此行目的不是要找到有罪的国家或政府。” “而是要搞清楚究竟发生了什么，然后根据这些数据查看我们是否可以在将来降低这种风险。 ”

第二条信息：与实验室事故相比，更加注重病毒的“动物”来源的调查。世卫组织中国办事处食品安全专家，丹麦人康彼德（Peter Ben Embarek）最近再次表示：“没有任何迹象表明是人为造成的。”

第三条信息是：调查将花费时间，并且长期不会取得任何结果。法比安·莱恩德茨因此从一开始就警告说：“他很乐意进行这个有点像印第安纳·琼斯式的的行动，并进行了实地调查，取得了决定性的突破，但是实际上这是“与中国同事的合作，让他们帮助确定下一步必要的步骤，并了解如何进行。 ”

报道指出，如果要寻找蝙蝠到中间宿主动物和人类之间，通过贸易或饲养等活动的偶然传播发现大流行的根源，这一探索势必将需要数年时间。在2009年H1N1大流行之后，花了六年的时间才在墨西哥的养猪场中精确发现该病毒的来源。对于引起Covid-19的病毒Sars-CoV-2，这将需要加强对农场和野生动物中冠状病毒的监控，其中有诸多可能是中间宿主的嫌疑动物，然而，这与针对流感病毒的监视网络不同，这样的监视网络仍处于萌芽状态。

但是，文章指出，除此之外，还有第二种假设，那就是病毒来源与实验室事故有关。即使不是优先考虑，但或许应该尽快能在最与最初发现病毒的市场不远处的实验室中进行简单的法医调查，这样或许可以避免对另一条线索进行数年的研究。

利益冲突嫌疑人参加调查小组令人震惊！

美国罗格斯大学的微生物学家，生物安全专家理查德·埃布赖特（Richard Ebright）认为，“可靠的法医调查应要求访问武汉病毒学研究所，武汉疾病预防控制中心和疾病预防控制中心的档案、样品、工作人员和建筑物“。 “它应该包括纸质和电子记录的检查，冰箱和冰柜的检查，与人员的访谈，包括施工，维护，清洁，废物后处理，实验室和行政部门的员工，以及这些人的血清学样本和建筑物中的环境样本。 ”但显然所有这些都不在世卫组织调查议程上。

但埃布赖特也担心，即使可以去实验室，也将是绝对官方和正式的的，询问内容则“极其有限”。这位科学家从春季开始就质疑这种病毒的起源，他尤其对非盈利组织生态健康联盟（EcoHealth Alliance）主席（总裁）达萨克（Peter Daszak）在前往中国的调查团名单上尤其令他震惊。因为他是武汉病毒研究所病毒学与疾病研究小组的长期合作者。

埃布赖特解释说：“达萨克与武汉病毒研究所病毒所存在不具备调查资格的利益冲突。”达萨克与武毒所签有合同，并从美国国际开发署获得了2亿美元，也从美国国立卫生研究院获得了700万美元的资金。并且是本该受到调查的武毒研究项目的合作者。他自己应该受到调查！ “但是，他指出：”柳叶刀杂志任命他为Covid-19起源特别工作组的负责人，而世界卫生组织将他纳入调查组.。这一事实表明，即该工作不会被视为可靠的调查，而应被视为粗暴的洗白企图。 ”

对于理查德·埃布赖特（Richard Ebright）来说，埋葬实验室线索的努力始于3月17日，当天在《自然》科学杂志集团的副刊——《自然医学》（Nature Medicine）上发表了一篇有关“ Sars-CoV-2的近端起源” 的文章，本文当时被认为是权威证据证明该病毒可能并非源自武汉实验室的活动。但是，这篇文章以及2月17日在《柳叶刀》上的一封信，实际上并不是基于新的科学数据而经过同行评审的科学文章，而是“仅代表意见”的“论坛”。

由这些文本的共同签名者交换的消息最近已被致力于提高公共卫生的透明度的调查研究小组“美国知情权”（USRTK）泄露并发布。 USRTK获得的这些电子邮件信件表明《柳叶刀》中的那封信是由生态健康联盟和达萨克精心策划的。但是，这封信起草的方式也是要避免被识别为来自任何组织或个人，而应被视为“仅仅是来自领先科学家的一封信”。除达什亚克之外，还有四个签署人隶属于生态健康联盟，但是他们并没有透露此信息，而所有签署人都声称没有利益冲突。

在达萨克领导的的机构长期与武毒所合作并获得美国资助消息曝光后，白宫在五月初中断了对该研究机构的拨款，但达萨克否认今年曾资助武汉病毒研究所，但承认此前曾使用美国政府的科研基金，与该研究所的科学家开展合作研究。他对美国公共电台（NPR）表示，停止经费给科研项目带来重大损失，生态健康联盟因此无法获得武汉病毒研究所中大量冠状病毒的样本。

世卫组织称，调查专家成员组的遴选标准“就是我们选择专家组和海外工作团队的常规标准，在拥有最高水平专业素养的人员，以及能够代表国际社会的广泛地域和多样性之间找到平衡“。在这个小组名单上，达萨克的身份是美国生态健康联盟总裁、动物学家。