印尼一架载62人客机失联 最新消息指恐坠毁

印尼官员指出，一架载有62人的三佛齐航空（Sriwijaya Air）国内班机今天从首都雅加达起飞后失联。机上载有56名乘客及6名机组人员。有消息说，印尼当局已经确定班机已坠落，详细情形仍有待相关单位调查厘清。

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据东森新闻今天报道说，印尼波音737确定坠毁！渔民捡到残骸吓坏，62人全数失踪。今天（9日）下午2时许，印尼三佛齐航空（Sriwijaya Air）一架波音737-500、编号SJ182班机惊传失联，机上共有62名乘客，目前人员全数失联，而消息曝光后，印尼政府已于晚间7时许证实此事。

据了解，该班机SJ182在爪哇岛北侧海域坠毁，就有附近渔民出面表示，事发当下有听见爆炸声响，并找到飞机残骸，目前机上共有62名乘客，飞行过程仅4分钟就突然坠落高空，目前当地政府已展开搜救。

该架班机为波音737-500，今天下午2时36分于雅加达的苏加诺哈达国际机场起飞，不过就在起飞4分钟后，班机直接失联，目前飞行状态标注“未知”，且没有降落时间，如今印尼政府已于晚间7时许证实此事，确定班机已坠落，详细情形仍有待相关单位调查厘清。

据中央社今天报道称，印尼交通部发言人阿迪塔（Adita Irawati）表示，这架型号为波音737-500的班机，在下午1时56分左右从雅加达起飞，并于下午2时40分跟塔台失去联系。

阿迪塔发布声明指出：“在国家搜救总署（National Search and Rescue Agency）及国家运输安全委员会（National Transportation Safety Commission）协调下，目前正调查失联班机的下落。”

三佛齐航空发表声明说，这架班机原定从雅加达飞往婆罗洲（Borneo）西加里曼丹省（West Kalimantan）首府坤甸市（Pontianak），航程估计90分钟。

印尼交通部稍早指出，失联班机的编号是SJY-182，最后与塔台联络的地点在千岛群岛（Pulau Seribu）附近。

飞机追踪网站Flightradar24的资讯显示，这架班机从雅加达起飞大约4分钟后，在不到1分钟的时间内下坠超过1万英尺（约3048公尺）。

东森新闻报道说，今（9日）印尼三佛齐航空（Sriwijaya Air）惊传有架班机，因不明原因突然失联，消息引发外界震惊，目前相关单位正确认消息中。根据推特“Flightradar24”指出，该架班机为波音737-500飞机，于今天下午2时36分自苏加诺-哈达国际机场起飞，稍早印尼政府也证实，目前正在展开搜救行动。

该消息说，目前飞行状态标注“未知”，且没有降落时间，详细情形仍有待相关单位调查厘清。

据东森新闻还说，事实上，一名法国知名星象大师诺查丹玛斯（Nostradamus），虽已逝世454年，但他所写下的预言书《诸世纪》，还是神准预言不少国际大事，而在2021中，他透露今年恐怕会更惨，会有更多灾难降临，包括地震、陨石，甚至人类还会被僵尸给统治，濒临灭绝；另一名马来西亚预言家郑博见也预告，2021将迎来天灾人祸，如今2021才刚过9天就发生大事，让不少网友得知后，纷纷留言直呼“又被预言家说中了”。