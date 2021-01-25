新冠病毒全球染疫确诊今夜明晨恐破亿

法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间25日11时，全球至少212万9368人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少9914万4230例确诊。评论指这一数据恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例；按染疫情势，今夜明晨世界将获报告过一亿人确诊。

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据法新社今天报道称，新冠肺炎全球确诊逾9914万，超过212万人病故。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6017万4900人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。全球24日通报新增8543人病殁、47万4710起确诊病例。

根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1760死）、英国（610死）与巴西（592死）。美国仍是疫情最严重国家，累计41万9220人病故、2512万7573例确诊。其他疫情严重国家还包括巴西（21万7037人丧生、888万4577例确诊）、印度（15万3470人丧生、1066万7736例确诊）、墨西哥（14万9614人丧生、176万3219例确诊）及英国（9万7939人丧生、364万7463例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有179人染疫丧命；接下来依序为斯洛文尼亚（162人）、捷克（144人）、英国（144人）及义大利（141人）。

法新社说，从区域来看，欧洲累计69万9965死、3207万5371例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计57万3797死、1821 万181例确诊；美国和加拿大共计43万8287死、2587万4233例确诊。亚洲共计23万5596死、1494万1122例确诊；中东地区共计9万5472死、456万9336例确诊；非洲共计8万5306死、344万2365例确诊；大洋洲共计945死、3万1624例确诊。