新冠病毒全球一亿人确诊 黑夜仍漫长

肆虐年余的新冠病毒全球确诊人数昨天午前破亿。法新社指根据各国卫生机关提供的数据，全球病例累计已破亿，但病毒持续在各地蔓延，实际感染人数恐怕更多。法国媒体全天聚焦新冠疫情，今早惊称一亿染疫相当于法国全体国民与摩洛哥全体国民人数总和。

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据法新社说，全球染疫人数破亿，美加紧推疫苗、欧洲更积极防疫。按法新社统计，截至26日，肆虐年余的2019冠状病毒疾病（COVID-19）全球确诊人数破亿。在疫情最严重的美国，新任总统拜登矢言改善疫苗接种计画；欧洲多国也纷纷加强防疫措施。

根据各国卫生机关提供的数据，全球病例累计已破亿，但病毒持续在各地蔓延，实际感染人数恐怕更多。到上周末为止，美国累计病例已逾2500万例、超过42万人病故，这两个数字都居各国之冠，仍是疫情最严重的国家。在前总统特朗普任内，官方对新型冠状病毒的风险轻描淡写，官员在戴口罩及其他防疫措施上的说法不一，疫情不断恶化，现在拜登正试图扭转对抗病毒的战役。

拜登说，替全美人民施打疫苗是艰钜挑战，且川普政府留下来的计画「比我们料想或预期的要糟」。拜登表示：「这是战时任务，一点都不夸张。」拜登宣布，美国要额外采购2亿剂疫苗，会有足够数量在今年秋天之前供3亿人民接种，几乎相当于全美人口。

与此同时，英国成为第一个超过10万人染疫病故的欧洲国家；其他欧洲国家想要加强边境管制，把更多传染力更强的病毒株阻绝在外。英国首相约翰逊（Boris Johnson）说，英国家家户户承受的损失「难以估算」。英国政府因应疫情的初期作为饱受批评，强生表示，政府「会尽一切努力减少痛苦及人命损失」。据泰晤士报（London Times）消息，英国政府今天将宣布，英籍旅客从30个高风险国家返国后，必须在机场附近的旅馆隔离10天。这些高风险国家多数在南美及非洲南部。

毗邻英国的爱尔兰也表示，将首度对旅客实施强制隔离，并延长第3度全国性封锁效期到3月5日。德国也表示，正考虑暂时不准几乎所有班机飞抵德国；内政部长赛贺佛（Horst Seehofer）接受「画报」（Bild）访问时说：「多种病毒突变的危险性，让我们不得不考虑采取激烈措施。」冰岛则开始核发疫苗接种证明给已完整接种两剂的旅客，好让他们更顺利成行。

这些新措施实施之际，民众对于恼人的防疫限制愈来愈愤怒，例如荷兰自从本月23日实施宵禁后，就出现夜间暴动，引发当地40年来最严重的动荡，超过400人被捕；荷兰政府已表明不会手软。在以色列，极端正统犹太人（ultra-Orthodox Jews）抗议封锁措施，警方与群众起冲突，逮捕14人。

全球累计染疫病故人数已达210万人，各国都在期望疫苗带来希望，但有关疫苗供给的争辩也愈来愈多，尤其欧洲联盟和药厂之间，正因延迟交货而关系紧绷。