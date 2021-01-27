疫苗缓交货 欧盟提冻结疫苗出口遭轰

继辉瑞后，阿斯利康实验室也宣布将疫苗供货量减少60％。 欧盟原本更多地考虑使用阿斯利康疫苗，并已预订了4亿剂此疫苗。 供货变更让欧盟与英瑞实验室之间有了对峙。也因此，欧盟下令暂限该疫苗出口。但欧盟现在也因此遭到批评。

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据本台报道称，继辉瑞后，阿斯利康实验室也宣布将疫苗供应量减少60％。 这让欧盟着急，因为欧盟原本想更多地考虑使用阿斯利康疫苗，并已预订了4亿剂此疫苗，原因不仅是该疫苗价格比辉瑞和莫德纳更为便宜，而且不需要在-70°C下储存的技术要求。 是因此，欧盟与英国与瑞典合作的实验室之间开始有了对峙。 也因此，欧盟宣布暂停对外出口疫苗。

本台报道说，欧盟控制疫苗出口的想法得到了德国和法国的特别支持。

据路透社说，欧洲周二敦促制药公司兑现新冠病毒疫苗供应承诺，因疫苗交付量的减少和延误令迅速消灭疫情的希望变得黯淡，对保护主义和囤积疫苗的传闻升温。

世界各国急于在夏季时实现重启经济并放开出行，冀望疫苗的快速推出能帮助摆脱已长达一年的新冠疫情。此次疫情已导致超过210万人死亡。

但是与其他一些地区的国家相比，欧盟的疫苗接种进展缓慢，并且问题多多，尤其是供应链中断。

据欧盟委员会主席冯德莱恩指出，“欧洲投入了数十亿美元来帮助开发世界上第一批COVID-19疫苗。为了创造真正的全球共同利益，”她并称“现在，这些公司必须交付。他们必须履行其义务。”

据法新社说，世界经济论坛受疫情影响改采线上举行，主办单位敦促全球合作抗疫，但各国却因疫苗分配不均出现分歧，欧盟催促药厂交货、提议管制出口，南非担忧富国搜刮疫苗，呼吁停止囤积。

全球累计有超过1亿人确诊，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗拨付延宕也让多国与药厂关系紧张，资助疫苗研究的富国现在提高声量，确保他们能获得疫苗。

由于欧盟担心药厂可能将欧盟预先购买的疫苗，卖给出价更高的欧盟以外国家，因此要求药厂在向欧盟以外国家出口疫苗前，必须先通知当局。范德莱恩在演说中强调这项提议，她说，「我们将设置疫苗出口透明机制」，以「确保」制药公司履行对欧盟的契约义务。

据法新社说，拉脱维亚外交部长林克维奇斯（Edgars Rinkevics）表示，如果阿斯特捷利康没有兑现按时供应疫苗的承诺，欧盟成员国可能会控告阿斯特捷利康违约。