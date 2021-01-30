壳牌分公司因污染尼日利亚环境受罚

荷兰海牙上诉法院做出裁决，壳牌石油公司的一家分公司应对发生在尼日利亚三角洲产油区里的一桩环境污染诉讼案承责。

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国际知名的壳牌石油公司（SHELL）总部位于荷兰海牙。 海牙上诉法院2021年1月29日周五对一桩历时超过13年ˎ 旷日持久的污染环境诉讼案做出宣判。壳牌石油公司的一家分公司被控在西非国家尼日利亚的产油区尼日尔河三角洲地区，污染了两个村庄的土地和水源。法院裁决，壳牌公司应对此承责，并对当地村民予以经济补偿。

据本台RFI记者Liza Fabbian周六（2021年1月30日）发自拉各斯（Lagos）的报导，壳牌在尼日利亚的分公司，需要为污染了尼日尔河三角洲地区两个村庄的水源与土地，造成当地民众无法维持生计付出代价。在审判期间，壳牌指是有人涉嫌搞破坏，但法院拒绝了这种可能让这家跨国石油大公司无需支付任何赔偿，全身而退的假设。

开启司法先例

荷兰司法判得到非政府组织“国际地球之友”（FOEI）支持的尼日利亚村民胜诉。这一判决开创了一个先例，尽管，全球第三大石油公司壳牌母公司没有因此受到牵连。但司法勒令其保证未来不要再发生类似事故，并还需在一条相关的输油管道上安装防漏控制系统。

后续程序未完

这一诉讼案的下一阶段是要估算壳牌公司所需支付的赔偿金额。但这一判决对环保人士以及当地村民而言，已经是一个巨大的胜利。自然保护者指出，由于对基础设施保护不足和缺乏维护，尼日利亚三角洲地区民众时常遭遇此类灾难。控方律师Chima Williams表示，他们感到兴奋和高兴，在经过历时13年的诉讼拉锯之后，司法伸张正义。律师透露，控方有两名原告未能等到宣判这一天。

Image d'archive RFI: Le torchage ou « brûlage des gaz » d'un champ pétrolier. © AFP/File 法新社

控方律师寄语

律师指出，让他感到遗憾的是，壳牌公司原本可以简化程序，承认失误，为当地民众解决问题。这一判决的正面意义在于，民众由此明白，伸张正义可通过合法途径，不要自行其是。这一先例有助于警示跨国企业，要负责任地行事，否则早晚会遭司法追究。