全球疫情新报：1亿382万7020确诊

根据各官方数据汇整显示，截至格林威治标准时间3日11时，全球至少225万3813人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1亿382万7020例确诊。上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

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据法新社今天报道说，全球COVID-19逾1亿382万例确诊，超过225万人病故。

疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少有6319万5000人被认为已康复。

全球2日通报新增1万5406人病殁、49万708起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（3673死）、英国（1449死）与巴西（1210死）。美国仍是疫情最严重国家，累计44万6901人病故、2643万5696例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（22万6309人丧生、928万3418例确诊）、墨西哥（15万9533人丧生、187万4092例确诊）、印度（15万4596人丧生、1077万7284例确诊）及英国（10万8013人丧生、385万2623例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有183人染疫丧命；接下来依序为斯洛维尼亚（170人）、英国（159人）、捷克（156人）及意大利（148人）。

从区域来看，欧洲累计75万1095死、3379万4433例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计60万2222死、1908 万5319例确诊；美国和加拿大共计46万7114死、2722万2113例确诊。

亚洲共计24万1939死、1530万2625例确诊；中东地区共计9万8134死、479万2618例确诊；非洲共计9万2364死、359万8193例确诊；大洋洲共计945死、3万1723例确诊。