巴西淡水河谷矿业溃坝受害者表不满

巴西Brumadinho溃坝事故两年后，淡水河谷矿业公司（Vale）周四被判将需支付70亿美元用于赔偿社会与环境损失，但受害者家属们指出这一协议的不足之处。

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两年前的2019年元月末，巴西淡水河谷矿业公司（Vale）在Brumadinho的一座铁矿突然发生溃坝事故，不仅造成270人死亡，也给当地动植物带来一场浩劫，污染了临近的水源。尽管，巴西司法周四（2021年2月4日）裁决，淡水河谷矿业公司将为此支付70亿美元的赔偿，但受害者的家属们批评这一协议，并指出其中不足。

据本台RFI记者Sarah Cozzolino周五（2021年2月5日）发自里约（Rio de Janeiro）的消息，在巴西东南部Minas Gérais米纳斯吉拉斯州法院门前，溃坝事故的受害者们在抗议。一位在事故中失去了亲人的受害者家属Flavia Coelho指出，其父亲已为肇事的淡水河谷矿业公司忠实地服务了四十年之久。当局祝贺达成这一协议，但家属们在哭泣。这位控诉者表示，希望这笔赔偿金不要成为贪腐之源。

(法广存档图片) Image d'archive RFI : La tragédie dans la ville brésilienne de Brumadinho s'est produite le 25 janvier 2019, lorsque le barrage d'une mine de Vale a éclaté, déversant des millions de tonnes de déchets avec un solde de 270 morts, dont 11 disparus. © Mauro Pimentel AFP/Archivos 法新社

受害者团体将上诉

巴西米纳斯吉拉斯州地方当局认为，这一协议象征着淡水河谷矿业公司（Vale）承责。这家大型矿业公司应该为当地Paraopeba河的除污以及被污染地区的再绿化提供资金。不过，溃坝受害人团体MAB的协调人Jocelino Andreoli特别指出，这一协议，受害人缺席。这是对受害者权利的嘲弄。这一协议是不合法的，因为它是以受害者的名义，而受益方却是希望通过大工程来赢得再次当选的米纳斯吉拉斯州现地方当局。

溃坝受害人团体MAB认为，支付溃坝受害者的赔偿金不足，宣布将向巴西联邦最高法院提出上诉。