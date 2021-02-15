最近，微软公司（MS）创始人比尔·盖茨（66岁）接受了韩国朝鲜日报的采访。针对“韩国和德国等国家若想减少碳排放是否应重新考虑去核电政策”的提问，他表示：“追求一切可实现气候变化的方法并予以应对是至关重要的问题。应探索核裂变（核电站）、核聚变、‘绿色氢气’（在生产过程中不排放温室气体的环保氢气）等一切的可能性。比尔盖茨还说，就我们这一代人而言，核电站比其他任何类型的发电站都要安全，而且人们正在开发更加安全的新一代核电站。

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据朝鲜日报今天报道称，比尔盖茨说：韩国若想实现零碳需要核电。据比尔·盖茨说，为了到2050年实现二氧化碳零排放，需要核能。

微软公司创始人比尔·盖茨的新书《比尔·盖茨，如何避免气候灾难》将于16日出版。比尔·盖茨从亿万富翁变身为防止气候变化的行动家。

比尔·盖茨认为，为了实现“碳中和”，必须进一步增加温室气体排放量相对较小的电力的使用量。盖茨称：“为了实现‘碳中和’，全球的电力需求量将达到目前的2.5倍以上”，“而过去数十年间，主要国家几乎没有增加发电量，那么需要有地方来提供增加的电量。”他表示：“核电在多个国家引发争议，但就我们这一代人而言，核电站比其他任何类型的发电站都要安全，而且人们正在开发更加安全的新一代核电站。”

据比尔·盖茨在自己的书中写道：“核能是唯一可24小时不间断使用的无碳能源，没有比核能更加高效和环保的发电方法”，“希望在有关安全的担忧上，大众能够敞开心扉来看待核能。”比尔·盖茨说，“若不实现碳减排将导致气候灾难…死亡人数将是新冠疫情的5倍。”比尔·盖茨指出，“让大众接受核电很困难。但只需再等5年，新型核电站的效率性和安全性就能够得到验证。”

据比尔·盖茨说，“像美国或欧洲部分国家那样能够实现大规模太阳能、风力发电的幸运的国家只是极少数。非洲和亚洲在地形和气候上不利于获取大量的可再生能源。在同等面积下，太阳能和风力的发电量也不及核电。同时还会受到天气和季节的影响。凭借当前的电池技术也不适合用来保存一次性生产出来的电力。”

就如果您是日本首相，能否说服民众引进核电站的提问，比尔·盖茨说，“我认为现在要立刻面向日本国民宣传核电站还很困难，但（我正在开发的）新一代核电站将实现自动化，不存在人类失误的余地，并采用了事先防止核反应堆过热的技术。与美国政府合作的该核电站，目前还只有设计图，但首个试制品有望在五年内建成。在确认核电站是否安全，能够以多么低廉的价格实现供电之后，日本也能够重新做出判断。”2008年，盖茨创办了开发新型核反应堆的企业泰拉能源（Terra Power），目前担任董事会主席。

比尔·盖茨说，“泰拉能源开发的新一代核电站理论上可以以当前成本四分之一的价格完成建造。而在因为天然气价格便宜，导致核电竞争力下降的美国，以及今后需要核能发电的发展中国家需要全新的核电站。”

据盖茨在书中称：“核电是唯一不受昼夜和季节的限制能够持续发电，且可实现大规模发电的，不排放二氧化碳的能源。任何其他的清洁能源都无法与核能作比。”他还写道：“如果我们不使用更多的核电站，便没有其他的方法能够在不久的将来，以低廉的价格实现电力网脱碳化。2018年，MIT分析了1000种碳中和的方案，其中最廉价的方法是全部使用核能。”

针对那么已经建成的核电站相对比较危险吗？据比尔·盖茨说，“就我们这一代人而言，核电站比其他任何发电手段都要安全。”他在书中进行了更加详细的阐述。他写道：“汽车会导致人死亡，但没人提出取缔汽车。而现存的核电站致人死亡的人数远少于汽车。”

比尔·盖茨还认为，“气候灾难还没有到来。因气候变化而死亡的人数少于因疟疾、艾滋病等疾病而死亡的人数。人类对气候变化还知之甚少，通过地球平均温度上升2度以上时的经历无法作出判断。新冠疫情下，人类在诸多领域开展了国际合作。在应对气候变化上需要进行更良好的合作。”

朝鲜日报说，比尔·盖茨在书的最后这样写道。“我是一个乐观主义者。相信技术可以解决问题。为实现目标，制定正确的计划，就能够避免灾难。”