新冠肺炎病毒又有新变种 棘蛋白发生E484K惊人突变

英国又发现新变种病毒株，并在10国出现个案。新变种病毒在基因组上与先前在英国肯特郡发现的B117病毒株有相似之处，且有一组令人不安的突变，就是在棘蛋白发生了E484K突变。棘蛋白位于病毒外围，被认为是病毒进入人体细胞的关键。而南非和巴西的变种病毒也都发生E484K突变。

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据中央社今天报道称，根据爱丁堡大学研究，英国又发现新变种病毒株，并且10国出现个案。

根据爱丁堡大学研究，英国又发现2019冠状病毒疾病新变种病毒株B1525，迄今在英国发现23例，另外也在丹麦、美国和澳大利亚等10国的病毒基因定序中被检出。据英国“卫报”（The Guardian）消息说，英国又发现2019冠状病毒疾病新变种病毒株，且有一组令人忧心的突变，应该在筛检时加强注意。

据该报说，根据爱丁堡大学研究，新变种病毒B1525迄今在英国发现23例，另外也在丹麦、美国和澳洲等10国的病毒基因定序中被检出。最早可追溯到去年12月在英国与尼日利亚出现的病毒株。研究小组说，新变种病毒在基因组上与先前在英国肯特郡发现的B117病毒株有相似之处，且有一组令人不安的突变，就是在棘蛋白发生了E484K突变。棘蛋白位于病毒外围，被认为是病毒进入人体细胞的关键。南非和巴西的变种病毒都发生E484K突变。

据瑞丁大学教授克拉克（Simon Clarke）说，虽然目前不清楚突变会不会改变病毒的感染机率，或染疫后的病情严重程度，但南非变种病毒发生的E484K突变导致病毒对部分疫苗产生一定程度的抵抗力。克拉克说：“我们还不清楚这种（新型）变种病毒传播多广，但若大规模传染，可以预测的是任何疫苗接种或以前的接种效果将会打折。”

克拉克说，新变种病毒B1525应该被列为加强筛检的注意对象，“我认为直到我们对变种病毒有更一步了解之前，任何有E484K突变的病毒都应该列为重点对象。”

据该报道，英国才刚达成1500万染疫风险最高的人接种第一剂疫苗的“重大里程碑”，准备展开下一阶段接种计划。