英相约翰逊促立世界大流行病条约以确保透明度 欧盟支持

英国首相约翰逊敦促世界大国应该签署一项关于大流行病的全球条约，以确保适当的透明度。欧洲理事会主席米歇尔在推特上写到，他欢迎“约翰逊对共同致力于达成大流行病条约的支持，条约将改善全球的备灾、韧性和复苏”。路透社说，英国和美国均对世界卫生组织(WHO)新冠病毒溯源专家组在中国考察期间被允许获得的资讯情况表示关切。

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据路透社报道称，英国首相约翰逊称世界需要一项大流行病条约以确保透明度。英国首相约翰逊是在周一一项新闻发布会上表示，他希望就大流行达成一项全球性条约，各国同意共享数据。在被路透社问到他想采取什么行动提高透明度时，约翰逊说：“我认为世界需要看到的是关于我们如何跟踪有关人畜共患大流行的数据的普遍协议…我们希望就透明度问题达成一项共同协议。”约翰逊说，“我认为我们在过去几个月中看到的有吸引力的想法之一，是关于全球流行病条约的提议，以便签署国确保他们贡献了所拥有的全部数据，使我们能够彻底了解发生了什么并阻止它再次发生。”

约翰逊称，“这是明智的做法。”

路透社说，英国和美国均对世界卫生组织(WHO)新冠病毒溯源专家组在中国考察期间被允许获得的资讯情况表示关切。

欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)在推特上写到，他欢迎“约翰逊对共同致力于达成大流行病条约的支持，条约将改善全球的备灾、韧性和复苏”。

据该报道，由于英国担任七国集团(G7)轮值主席国，约翰逊希望牵头全球抗疫策略，包括建立一项早期预警机制。但周末的声明未涉及任何透明度条约的细节。G7领导人将于周五召开会议。

英国外交大臣拉布(Dominic Raab)周日表示，关于WHO在中国调查工作的信息获取程度，他与美国有一样的担忧。约翰逊曾表示，他支持美国总统拜登关于公布更多调查信息的要求。

当被路透社问到，他认为谁应当为新冠疫情源头信息的透明度不足负责时，约翰逊说：“我认为很显然大部分证据似乎显示疫情起源于武汉。”约翰逊还说，“因此我认为，我们都需要尽可能多地了解可能的情况，人们在问的人畜共患问题。我认为我们需要尽可能多的信息。”