称新冠病毒“极不可能”来自“实验室泄露”后 世卫专家组重点关注两种动物

上周二（2月9号），世界卫生组织(WHO)武汉调查小组的专家在与中方联合新闻发布会上称，新冠病毒最有可能是由某种动物传染给人的，而从实验室泄露的“可能性极小”。就在美英等国质疑这个说法，仍有科学家提出“实验室泄露”的可能性不能被排除之际，世界卫生组织的调查人员称，正在努力寻找可能将新冠病毒传播给人类的动物，且已经重点关注两种可能携带病毒的动物：鼬獾和兔子，因为它们曾在出现许多早期病例的一个中国市场贩售。

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据报道， WHO一个疫情来源调查小组的成员表示，需要对该市场上上述两种动物和其他动物的供应商进行进一步调查，其中一些动物来自中国与东南亚边境附近的一个地区，而当地的蝙蝠身上发现了已知最接近新冠的病毒。

中央社引述« 华尔街日报»报导，世界卫生组织专家追查2019冠状病毒疾病源头，已缩小范围，将中国湖北省武汉华南海鲜批发市场贩卖的鼬獾与兔子列为疑将新型冠状病毒传人的动物。据报导，世卫团队对疫情源头有多种假设，仍不确定新型冠状病毒是先从武汉华南海鲜市场的动物传播给人类，还是早已在其他地方传播。但他们从现有证据下手，对可能成为传播媒介的动物已有更深了解。

世卫专家将华南海鲜市场列为调查重点，原因是这座市场与疫情爆发之初群聚感染事件相关，世卫科学家认为新型冠状病毒最有可能源于蝙蝠，透过养殖场或市场的另一种动物传播给人类。许多科学家暗示，新型冠状病毒可能藉中国非法野生动物交易散布。

报道称，团队成员表示，需要进一步调查华南海鲜市场贩卖的鼬獾、兔子与其他动物供应商。

参与调查的动物学家达斯札克（Peter Daszak）说，华南海鲜市场冷冻库发现的动物尸体中有鼬獾，尽管新型冠状病毒检测虽呈阴性反应，鼬獾仍可能是病毒宿主。报道没有解释他这个判断的科学根据何在。

达斯札克表示，华南海鲜市场也有兔子踪迹，而兔类很容易感染SARS-CoV-2（引起COVID-19的病毒）。世卫团队中的荷兰病毒学家古柏曼斯（Marion Koopmans）也将华南海鲜市场中的鼬獾与兔子列为疑似带有并传播新型冠状病毒的动物。

达斯札克还表示，华南海鲜市场10个贩卖野生动物的摊贩供应链包含广东、广西、云南内的养殖场，这些中国省区比邻越南、老挝与缅甸。他说这是重大发现，因为云南省的蝙蝠中发现两种与SARS-CoV-2高度相似的病毒。

但达斯札克与其他团队成员说，疫源调查也需要追查其他国家，特别是泰国、柬埔寨等近期发现类似冠状病毒的东南亚国家。

据报道，世卫团队中的澳洲微生物学家德怀尔（Dominic Dwyer）表示，疫源调查纳入东南亚与其他国家有道理，“但这不代表存有疫情确切来自某地，或不源于中国的诠释”。德怀尔说，需要进一步确认华南海鲜市场合法或非法贩售哪些动物，因为野生动物交易虽然违法，但不代表没有发生，他强调：“思考过程必须避免‘因为违法所以不会发生’，无论如何你都要追查线索”。

这批带着新冠病毒溯源任务的科学家在武汉期间到访了华南海鲜市场、新冠定点医院以及武汉病毒研究所，也参观了展现中国抗疫成就的纪念馆。至于WHO调查小组到底获得了什么样的信息，专家们总体表示对获取的中方研究病毒来源的新数据感到满意。

率领调查的班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）说，有迹象显示2019年12月武汉市疫情范围比先前所想更广泛，且已发展出13种病毒株。病毒株在传染过程中变异是常见的现象，但13种病毒株对于2019年12月之前的疫情发展代表着何种意义，班恩巴瑞拒绝做出结论。

而美国动物学家达斯札克本人曾被质疑因与武汉病毒研究所病毒所存在不具备调查资格的利益冲突。因为他与武毒所签有合同，并从美国国际开发署获得了2亿美元，也从美国国立卫生研究院获得了700万美元的资金。在达斯札克领导的的机构长期与武毒所合作并获得美国资助消息曝光后，白宫在去年五月初中断了对该研究机构的拨款，但达斯札克否认今年曾资助武汉病毒研究所，但承认此前曾使用美国政府的科研基金，与该研究所的科学家开展合作研究。