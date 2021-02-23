新冠死亡全球续增逾247万死亡

法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间23日11时，全球至少247万4437人死于2019冠状病毒疾病，至少1亿1164万1390例确诊。

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据法新社今天报道称，疫情从2019年12月在中国爆发，迄今全球至少1亿1164万1390例确诊，247万4437人死于2019冠状病毒疾病。也有6855万2400人被认为已康复。上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

该报道说，全球22日通报新增6595人病殁、28万4765起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1297死）、巴西（639死）与西班牙（535死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计50万313人病故、2819万622例确诊。其他疫情严重国家还包括巴西（24万7143人丧生、1019万5160例确诊）、墨西哥（18万536人丧生、204万3632例确诊）、印度（15万6463人丧生、1101万6434例确诊）及英国（12万757人丧生、412万6150例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有189人染疫丧命；接下来依序为捷克（182人）、斯洛文尼亚（182人）、英国（178人）及意大利（159人）。

据法新社，从区域来看，欧洲累计83万3084死、3666万7016例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计66万1324死、2080 万396例确诊；美国和加拿大共计52万2012死、2903万8265例确诊。亚洲共计25万2667死、1594万9216例确诊；中东地区共计10万2728死、531万5547例确诊；非洲共计10万1675死、383万8878例确诊；大洋洲共计947死、3万2072 例确诊。