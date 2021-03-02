国际能源署：因疫情出现历史性下降后　全球碳排放已急剧反弹

全球碳排放因疫情出现历史性下降后已急剧反弹

国际能源署（AIE）周二（3月2日）警告，全球的碳排放在去年因新冠疫情而出现历史性下降之后，已经开始急剧反弹，预期今年碳排放将再次上升。

广告 继续浏览后续

国际能源署表示，“全球碳排放在去年四月份达到低点之后，已出现急剧反弹，十二月份升至2019年水平之上。”去年12月份全球碳排放比上年同期高出2％，即6000万吨二氧化碳。

国际能源署主任法提赫 比洛尔（Fatih Birol）表示，“去年年底世界各地的二氧化碳排放量出现反弹，这是一个严重警告，表明在加速全球向清洁能源转型方面我们做出的努力还不够。”他强调，“如果对今年经济回升的预期得到证实，而世界主要的经济体没有采取重大的政策调整的情况下，2021年全球的碳排放量可能会增加。”

根据能源署这份特别报告的最新数据，去年全球碳排放共下降了5.8％，即减少了约20亿吨CO2，这是人类有史以来最大幅度的下降。能源署此前提到的下降幅度更大，约为7％。

碳排下降的主要原因是减少了公路运输和航空业对石油的使用。能源署表示，“随着旅行和经济活动的恢复，石油消耗及其相关的排放量正在上升。”

此外，不同国家之间存在差异巨大。报告指，中国是去年唯一一个碳排放较2019年出现增长的国家，增加了0.8％，即7500万吨CO2，为全球最大的温室气体排放国；而美国的碳排2020年则减少了10％。