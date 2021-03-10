Covid-19：美国Texas取消戴口罩令

Covid-19疫情在美国德州已造成43 000人死亡。州长在距离走出疫情仅有咫尺之遥之际，于周三批准，解除之前的戴口罩令，餐馆ˎ 酒吧和各类商店重新全面开业。

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据本台RFI记者Thomas Harms周三（2021年3月10日）发自休斯敦的报导，随着越来越多的疫苗问世，和检测能力提高，美国（Texas）德州州长认为，从今起，面对Covid-19病毒，属于个人责任范围，而不再属于当局责任范畴。

具体的执行不统一

实际执行情况不一而论，有的大商店（HEB）决定不再要求戴口罩，另有商场做出相反决定(Kroger)，继续要求所有的人都必须戴口罩。每家商店根据顾客情况自己决定。

无口罩晚会被取消

休斯敦的一家夜店还曾在社交媒体上大做宣传，要在周三午夜举办无口罩晚会。但在众多民选代表的呼吁下，俱乐部同意取消原定的晚会。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : L'entraîneur-chef des San Antonio Spurs, Gregg Popovich, a critiqué la décision du gouverneur du Texas, Greg Abbott, de mettre fin au mandat de masque de l'État comme "ignorant" TOM PENNINGTON GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

取消口罩为时过早？

美国德州目前11%的民众接种了疫苗。当地所有医护人员都认为现在开禁为时过早。多数地区的民选代表对德州当局的这一决定感到惊愕。Austin市甚至决定，继续在街头执法，对不戴口罩者予以罚款。