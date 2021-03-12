拜登请全体美国人加入Covid疫苗接种

出自民主党的美国总统拜登宣誓就职以来首次发表全国讲话，呼吁全体美国人参与Covid-19疫苗接种行动。

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在美国，新总统拜登（Joe Biden）发表其宣誓就职以来首次全国讲话。拜登宣布，到五月底时，将有足够的疫苗供应所有成年美国人。拜登希望让每天接种疫苗人数超过二百万。

据本台RFI记者Anne Corpet周五（2021年3月12日）发自华盛顿（Washington）报导，拜登在发言中说，一年前美国遭遇病毒打击，回应则是沉默。他从口袋拿出一张小卡片，上面标着美国因感染Covid-19的死亡数字。拜登说：527 726人，这超过了第一世界大战ˎ第二次世界大战ˎ越南战争和“911”的总和。

拜登谈及死者及他们的家属，还有失去了工作的人们。拜登谴责针对亚裔美国公民的攻击。他宣布，经过不懈努力，在五月底之前将拥有足以供所有美国成年人之需的疫苗试剂。

拜登展望未来

拜登提到了一个每天让二百万人接种疫苗的大规模行动。拜登说，他需要每位美国人履行接种疫苗的责任，并帮助自己的家人ˎ朋友和邻居接种疫苗。拜登还呼吁，不要放松警惕，并承诺将，如果人们做出所需努力，将可能在7月4日独立日当天与亲友们共享烧烤。