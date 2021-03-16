马克龙说疫情下时间主人是病毒 病毒的克星疫苗却在分裂欧洲

法国总统马克龙犹豫是否再在法国推行全国封闭隔离政策，马克龙的隔离或不隔离的矛盾说法称，病毒才是疫情下时间的主人。法国总理卡斯泰今天晚上发表全国讲话，替代马克龙解释病毒情势以及法国下一步要推出的措施。不过，原本法国寄希望于疫苗驱赶病毒，可是现在，一波三折的疫苗，又面临接种后是否有血栓危险的难题。法国步多国之后，昨天稍晚小心决定暂停主要是阿斯利康疫苗的接种。要不要听从世卫组织的建议，继续打疫苗，欧洲正在分裂。据世界卫生组织表示，截至3月12日，全球已接种了3亿多剂COVID-19疫苗，未发现任何一例死亡病例。

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据路透社报道，世界卫生组织周一呼吁各国不要暂停疫苗接种活动。此前，又有两个欧洲国家和一个亚洲国家加入了暂停使用阿斯利康(AstraZeneca) COVID-19疫苗的少数国家的行列，担心安全问题。

泰国周一宣布，计划继续推进这家英国-瑞典公司的shot计划，但印尼表示，在爱尔兰和荷兰周日宣布暂停收购之后，将继续等待。

丹麦和挪威已经报告了使用阿斯利康疫苗后出现出血、血块和低血小板计数的个别病例。冰岛和保加利亚早些时候已经停止使用，奥地利和意大利也停止了特定批次的使用。

世卫组织表示，其顾问小组正在审查与注射有关的报告，并将尽快公布调查结果。但是它说，它不太可能改变上个月发布的广泛使用的建议，包括在那些南非病毒变种可能会降低其效力的国家。

世界卫生组织发言人克里斯蒂安·林德梅尔(Christian Lindmeier)说:“截至今天，没有证据表明这些事件是由疫苗引起的。继续开展疫苗接种运动是很重要的，这样我们才能挽救生命，防止病毒引发的严重疾病。”

该报道称，自2019年底中国中部首次发现新型冠状病毒以来，阿斯利康的疫苗是首批批量开发和推出的疫苗之一，价格最便宜，将成为大多数发展中国家疫苗接种计划的支柱。该病毒已经导致270多万人死亡。

世卫组织已经表示，没有迹象表明这些事件是由接种疫苗引起的，欧洲药品管理局(EMA)也表达了这一观点，称报告的血块数量并不比在普通人群中看到的更高。

欧洲报告的少数副作用已经打乱了疫苗接种计划，该计划已经因为推广缓慢和一些国家对疫苗的怀疑而受到压力。

阿斯利康公司早些时候表示，他们已经对欧盟和英国1700多万接种过疫苗的人进行了评估，没有证据表明会增加血栓的风险。

在德国，关于疫苗的问题引发了一场政治争论，巴伐利亚基督教社会联盟(CSU)领导人Markus Soeder说，德国需要来自本国专家的明确指导。

对潜在副作用的调查是复杂的，因为每个病例的历史和周围的死亡或疾病的情况被检查。奥地利当局表示，对这批阿斯利康药品的审查大约需要两周时间。

EMA表示，截至3月10日，在连接30个欧洲国家的欧洲经济区，近500万人接种了阿斯利康疫苗，总共报告了30例血液凝固病例。

阿斯利康的暂停对荷兰的疫苗接种运动是一个打击，荷兰是最后一个开始接种疫苗的欧盟国家，在缓慢的启动后，荷兰在最近几周开始了疫苗接种运动。荷兰已记录了约110万例Covid-19病例和1.6万例死亡。

乌克兰也接种阿斯利康疫苗，当局表示将继续大规模接种。

世界卫生组织表示，截至3月12日，全球已接种了3亿多剂COVID-19疫苗，未发现任何一例死亡病例。