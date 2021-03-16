10年最严重沙尘暴渐东去 北京今可缓解？

中国十年罕见的沙尘暴16日通过韩半岛西部海域流入韩国，全国各地遭遇沙尘暴天气，疫情下给市民出行造成更大不便。昨天周一，中国首都北京被浓雾笼罩，气象局称这是十年来最严重的沙尘暴。消息说，10年来最严重的沙尘暴将北京变成橙色。韩国网络平台今天有指该沙尘暴来自中国方面，引发中国爱国者在网上狂热批判并谩骂。

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据韩联社今天报道称，韩国多地遭遇沙尘暴天气，雾霾浓度上升。该报道称，中国十年罕见的沙尘暴16日通过韩半岛西部海域流入韩国，全国各地遭遇沙尘暴天气。

韩国网络平台有指该沙尘暴来自中国方面，引发中国爱国者在网上狂热批判谩骂。

据韩联社说，16日上午，仁川市等首都圈、江原道、庆尚北道内陆地区遭遇雾霾天气。截至当天上午10时，西部海域5个岛屿中白翎岛和延坪岛的可吸入颗粒物（PM10）每小时浓度分别为153微克/立方米、152微克/立方米，江华岛为181微克/立方米，达到“很差”水平。庆尚北道问庆为208微克/立方米，大关岭为183微克/立方米，宁越为174微克/立方米。人们大多在室内关闭门窗减少出行。

韩国气象厅表示，沙尘暴影响将持续到17日，此后逐渐消散，但也有可能继续出现。前一天，中国北京等北部地区12个省市遭遇沙尘暴天气。中国气象部门称这是近十年来最强的沙尘天气。

据英国广播公司稍早报道称，10年来最严重的沙尘暴将北京变成橙色。周一，中国首都北京被浓雾笼罩，气象局称这是十年来最严重的沙尘暴。

据该报道，这场风暴导致空气污染测量值出现了前所未有的峰值，一些地区的污染水平达到了建议上限的160倍。数百个航班被取消或停飞，因为天空变成了末日般的灰霾。

该报道说，这些沙子被来自蒙古的强风带来。

没有消息确指北京空气能见度今天是否好转。