美国液化天然气准备进军巴尔干地区

美国很快将能通过阿尔巴尼亚向巴尔干地区输出液化天然气（GNL）。地拉那（Tirana）已在近期与美国市值最大的埃克森美孚石油公司签署了相关协议。

广告 继续浏览后续

本台RFI法文网周四（2021年3月18日）在 « 原材专栏»（la Chronique des matières premières）刊出经济组记者Altin Lazaj的最新报导，介绍美国埃克森美孚石油公司（ExxonMobil）的液化天然气，有意以阿尔巴尼亚为踏板，进入巴尔干市场。

法广存档图片 - Image d'archive RFI: Un protocole d’accord a récemment été signé par le gouvernement de Tirana et le géant américain des hydrocarbures ExxonMobil pour la fourniture et la construction d’une infrastructure de GNL. © AFP/File 法新社

由美国埃克森美孚石油公司与Excelerate能源公司出资的这一项目，金额大约一亿两千万美元，预计2023年问世。这两家美国能源公司应该在今年就发起可行性研究，评估在阿尔巴尼亚南部发罗拉港（Vlora）建造一个浮动液化天然气终端的可能性。

法广存档图片 - L’utilisation du GNL doit permettre de réduire de 20% la trace carbone du navire, et de supprimer l’oxyde de soufre dégagé par les moteurs au fioul des porte-conteneurs traditionnels. © Stéphane Lagarde / RFI 法广

这一项目还预计以天然气这种阿尔巴尼亚尚未用于能源生产的原材料来完善发罗拉这座港口城市火力发电站的效能。阿尔巴尼亚目前90%的电力来自水利发电。这种能源在干旱时节会有问题。

发罗拉港项目面向巴尔干

美国埃克森美孚石油公司项目的目标并不只是局限于阿尔巴尼亚。从更长远角度而言，是要利用发罗拉港向巴尔干地区的其它国家输送液化天然气。阿尔巴尼亚由此将成为美国液化天然气在亚德里亚沿海的第二个门户。

法广存档图片： 克罗地亚克尔克岛 Image d'archive RFI : Terminal Krk en Croatie. © Laurent Geslin

今年初，美国的一艘天然气运输船已经把首批液态天然气运到了克罗地亚，当地克尔克岛（Krk）上刚刚落成了一个液化天然气终端。有了巴尔干的市场，美国就此可以进入所有欧洲沿海地区。

美国液态天然气进军欧洲

最近几年，美国成为全球最大的天然气生产国，并乐于出售给严重依赖俄罗斯天然气的欧洲国家。为此，美国前总统特朗普(Donald Trump)在任时不惜祭出制裁威胁，以对欧盟施加压力。这一战略取得成果。自2018年夏季以来，欧洲大幅增加了对美国液态天然气的进口。如今还不知道极具生态主义理念的现总统拜登（Joe Biden）是否会如同其前任，继续支持美国液态天然气的出口。美国液态天然气主要是从开采时会对环境造成严重污染的页岩气转化而来。