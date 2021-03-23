巴西疫情泛滥一周死1万5 总统广遭经济专家指控

巴西的大首都和专家正在广泛动员反对贾尔·博索纳罗总统的健康防疫政策。 3月21日星期日，超过500名银行家，前部长和经济学家发表了一项公开宣言，反对巴西政府在冠状病毒大流行期间采取的行动z'c，该病毒仅仅在过去一周中就夺走了15,000巴西人的生命。

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据本台报道称，对于这封公开信的签署者而言，总统贾尔·博索纳罗（Jair Bolsonaro）才是对抗大流行病的障碍。

据公开信指出， “巴西要求尊重”，是这封公开信的主旨，语调也表达愤慨。巴西大银行家，前财政部长，前中央银行行长和经济学家通常低调隐身，但巴西严峻的疫情局势促使他们从四面八方表达说：“够了，巴西已经有太多不切实际的想法，愚蠢的话語，错误或迟来的行动。”

据报道称，巴西前财政部长鲁本斯·里库佩罗（Rubens Ricupero）拒绝总统博索纳罗及其支持者的论点，即保护经济胜于采取限制性措施。

据巴西这位前财政部长说，“这些证据的重要性在于，它们表明博索纳罗的中心论点是一个谬误的论点，即抗击病毒大流行与从经济复苏之间根本不存在冲突。这是相同问题的两个方面。如果我们要恢复经济，现在就必须全力以赴，把一切工作的精力放在与大流行作斗争的努力中。”