台湾新冠疫情今报新增286例本土确诊

台湾中央流行疫情指挥中心今天公布，国内新增295例，286例本土，关联不明63例，个案居住地散布全台10个县市，仍以新北市及台北市较多；另外9例则为境外移入。死亡个案则新增1名，累积15人死亡。

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据中央社今天引述台湾疫情指挥中心指挥官陈时中今天下午记者会中表示，今天新增286例新冠病毒本土个案为155例男性，131例女性，年龄介于未满5岁至90多岁，发病日采检日介于5月1日至5月19日。

陈时中说，居住县市以新北市157例最多，以中和区40例为多，其次为台北市87例，以万华区40例为多，桃园市17例、宜兰县8例、彰化县6例，基隆市5例、高雄市及台中市各2例、新竹市及云林县各1例。

陈时中说，今天新增286例本土个案中，万华活动史相关84例、茶艺馆相关60例、狮子会相关7例、葡萄商相关4例、游艺场相关2例。关联不明63例、其他已知感染源38例、疫调中28例。相关疫情调查持续进行中。

陈时中指出，今天新增9例境外移入，分别自菲律宾（6例）、美国、南非及印尼移入。案2610为本国籍50多岁男性，持有搭机前3天内检验阴性报告，9日自美国入境，15日于检疫期间出现症状，17日采检，于今天确诊。

据指挥中心统计，截至目前台湾累计2825例确诊，分别为1103例境外移入，1669例本土病例，36例敦睦舰队、2例航空器感染、1例不明及14例调查中；另8例（案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528）移除为空号。确诊个案中，15例死亡。

该报道称，陈时中呼吁，民众落实手部卫生、咳嗽礼节及佩戴口罩等个人防护措施，减少不必要移动、活动或集会，避免出入人多拥挤的场所，或高感染传播风险场域，并主动积极配合各项防疫措施，共同严守社区防线。