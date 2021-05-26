欧洲石油巨头壳牌被荷兰法院勒令加强减排力度

荷兰法院5月26日作出裁决，裁定欧洲最大的石油集团之一英国与荷兰合资的壳牌石油集团必须极强其减低碳排放的力度，必须在2030年之前将其碳排放的总量同2019年相对比减少45%。这是首家跨国集团被法院勒令加强减排力度。这一裁决将成为荷兰司法甚至国际气候司法案件的参照。

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2019年4月，国际环保组织地球之友在荷兰的分部 Milieudefensie与17000名荷兰公民共同对壳牌石油集团提出起诉，他们的活动受到绿色和平等其他六个环保组织的支持。他们起诉壳牌并没有作出足够的努力以图达到巴黎气候协定所制定的减排标准。谴责壳牌的所作所为破坏了地球气候。而壳牌集团则声称支持能源过渡，批评环保组织的起诉是出于政治原因而缺乏法律依据。

而环保组织则认为如果不强迫类似壳牌这样的碳排放冠军迅速采取有效的减排措施，那么，巴黎协定只会成为一纸空文。

壳牌集团今年二月宣布计划在2030年之前将其碳排放量同2016年相对比减少20%，在2035年之前，将其排放量减少45%，而上述指标，对环保组织来说，太少太晚。他们认为许多跨国集团在巴黎气候协定中所作出的减排承诺都是远远不够的。而类似壳牌这样的巨型能源集团，应该在应对气候变化的斗争中 起到关键的作用。

2019年年底，荷兰环保组织在气候领域取得了首次历史性的司法胜利，荷兰最高法院裁决荷兰政府必须加大减排力度，必须在2020年之前将荷兰的温室气体排放至少减低25%，开启了国际司法史上政府因减排不力而遭受司法制裁的先例。