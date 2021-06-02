一群大象离开西双版纳跋涉数百公里快到昆明了

一群大象在中国西南地区进行数百公里的跋涉，穿越城市和高速公路，沿途掠夺农作物。当局试图投喂菠萝等食物引导它们，但这个象群已快到昆明了。动物学家不明白是什么原因导致象群突然背井离乡...。

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15头大象，其中包括3头小象，在4月中旬离开了位于西双版纳的保护区，向北走了大约500公里，快要走到云南首府大都市昆明了。

据法新社说，中国国家电视台播放了这些动物在夜间穿过城镇、在主要道路上停留或洗劫玉米田的画面。居民和当局正在密切监测这些动物，他们使用无人机，以避免人的安全造成任何风险。

在过去一周里，这些大象清空了一个农场的蓄水池和粮仓。据估计，它们从开始出走以来，已造成680万元人民币（87万欧元）的损失，并将56公顷的农作物洗劫一空。

为了正确引导这群大象，当局试图用食物引诱他们，并用卡车封锁道路。据中国网上消息说，投喂的食物主要是菠萝。

动物学家们不明白是什么原因导致象群离开保护区这么远的距离。不过，近年来，大象通常吃的植物已被它们不能吃的植物品种所取代，大象群体更趋向于向村庄靠近。

野生大象在中国是受保护的，其数量估计为300头，而上世纪80年代，只有不到200头。他们专门生活在热带西双版纳的旅游地区。

令据搜狐网今天刊出《时代周报》消息，6月2日傍晚6点11分，昆明市晋宁县核桃园村的村民向该报确认：“大象已进入核桃园村地界”，“村干部让村民们把粮食搬上二楼，人不要出门”。这个消息还说，6月1日，在经人工投喂、路障引导后，大象们进入了新寨村，那里距离昆明市晋宁区地界仅约三公里。