新冠肺炎病毒下的联合国世界环境日

今天是联合国制定的世界环境日。联合国教科组织总干事阿祖莱在6月5日世界环境日表示，2019冠状病毒病导致的全球公共卫生危机是一记响亮的警钟。几位联合国人权专家表示，联合国现在应正式承认生活在安全、清洁、健康和可持续的环境中是一项人权。联合国说，在每年的5月下旬和6月初，世界都将纪念三个重要的国际日：5月22日生物多样性国际日；6月5日世界环境日； 6月8日世界海洋日，分别关注世界的生物多样性、气候和海洋。

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据联合国新闻报道，世界环境日：新冠危机是一记促使人类重新思考的警钟。

2019冠状病毒病导致的全球公共卫生危机是一记响亮的警钟，提醒我们必须引以为戒：必须从根本上重新思考我们与生物、自然生态系统及其生物多样性的关系。这是联合国教科组织总干事阿祖莱在6月5日世界环境日所做的表示。

在过去的一年中，环境危机以惊人而令人不安的方式展现出来。

在巴西、美国和澳大利亚的森林大火，东非各地的蝗虫灾害，以及2019冠状病毒大流行的背景下，今年世界环境日纪念活动的主题，即生物多样性，凸显了人类与其赖以生存的生物网络之间的相互依存关系。

秘书长古特雷斯在环境日致辞中说：“大自然向我们发出了明确的信息。我们正在破坏自然世界，并危害我们自身。”

据古特雷斯指出，栖息地在加速退化，生物多样性持续丧失。气候破坏形势加剧。火灾、洪水、干旱和超级风暴更加频繁且更具破坏性。 海洋在变暖和酸化，破坏了珊瑚礁生态系统。他说：“如今，一种新的冠状病毒正在全球蔓延，损害人们的健康和生计。人类若想更长久地繁衍生息下去，我们必须关爱自然。”

教科组织总干事阿祖莱在环境日的致辞中指出，环境是一个整体，一个复杂的系统，气候、海洋以及生命和环境的多样性在其中相互作用，有时甚至超出我们的预想。

她说：“今年，随着一场前所未有的大流行病在全世界蔓延，环境日比以往任何时候都更具有切实的紧迫意义。”

阿祖莱指出，在不到一年的时间里，环境危机空前爆发，令人生忧。如果说席卷热带雨林的大火与肆虐在干旱大草原的大火所暴露的是气候失衡问题，那么眼下这场2019冠状病毒病大流行则深刻揭示出生物多样性所面临的危机。

她说：“这场大流行病还印证了世界各地科学家多年来的谆谆教诲：人类与生物多样性之间的相互依存关系是如此紧密，以至于生物多样性一旦被削弱，打击到的也正是人类自己。这场公共卫生危机也是一记警钟，需要我们从根本上重新思考我们与生物、自然生态系统及其生物多样性的关系。”

国际移民组织总干事维托里诺在为环境日发表的视频致辞中指出，环境一直在促使人们迁徙。

他指出，灾难每年造成数百万人流离失所，气候变化影响着全世界的移民方式。

维托里诺说：“即使当2019冠状病毒病使社会减速时，飓风和洪水也没有停止发生，气候仍在变化，环境仍在不断恶化，许多人被迫离开家园。还有许多人被困在环境脆弱的地区，或无法从事常规的季节性农业活动。”他鼓励每个人，即使在与全球新冠大流行作斗争时，也要始终专注气候变化和生物多样性。

在6月5日世界环境日到来之际，几位联合国人权专家表示，联合国现在应正式承认生活在安全、清洁、健康和可持续的环境中是一项人权。人权专家们在一份纪念世界环境日的联合声明中指出，全世界越来越多的人认识到，生活在健康的环境中确实是一项人权。

他们表示，在联合国193个成员国中，有156个已经将这一权利写入宪法、立法和区域条约，现在是联合国发挥领导作用并承认每个人都有权生活在清洁环境中的时候了。

人权专家表示，如果这项权利得到承认、尊重、保护和实现，地球上数十亿人的生活将得到改善。