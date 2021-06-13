G7峰会最后一天聚焦气候 重申2030年减排一半

七国峰会今天6月13日第三天也是最后一天的议程聚焦气候问题，重申减排目标。这对于将在11月主办联合国第26届气候大会（Cop26）的英国来说很重要。

广告 继续浏览后续

七国集团领导人将重申他们要在2030年之前，将温室气体排放数量降至2010年的一半，及今年开始停止国家财政支持燃煤电厂的承诺。

目标是将气温的上升限制在工业化之前水平的1.5°C以下。科学家认为超过这个门槛，气候变化将失去控制。

唐宁街还表示，七国集团还将研究周六为非洲、亚洲和拉丁美洲的弱势国家提出的庞大的全球基础设施计划中的气候部分，以通过促进对可再生能源和清洁技术的投资来鼓励绿色增长。

该项目是在美国总统拜登的倡议下启动的，其目的是与习近平的"一代一路"竞争，后者是北京为增加其海外影响力而设立的大规模投资计划。

拜登这个计划被称为"重建更好的世界"计划，目标是帮助这些弱势国家从疫情大流行中恢复过来，重点是气候、健康、数字和打击不平等。

环保组织及个人在康沃尔举行的示威活动中，以大声疾呼或讽刺恶搞的方式，批评7国集团的这个气候目标太弱了。

95岁的英国明星博物学家大卫-艾登堡警告说，“我们在这十年中做出的决定......是人类历史上最重要的决定之一。”

在遏制冠状病毒大流行方面，七国集团在承诺向贫穷国家分享10亿剂疫苗之后，还通过了一项预防未来大流行病的作战计划。

在7国集团最后的公报和传统的新闻发布会之后，拜登将在温莎城堡与女王伊丽莎白二世喝茶。随后，他将前往布鲁塞尔，参加在那里举行的北约峰会，会见美国的主要盟友；然后，乔-拜登将在下周三在日内瓦与俄罗斯总统弗拉基米尔-普京会晤。