台湾疫情控制指挥中心今天报告，台湾疫情延烧，昨天24小时新增76例武新冠肺炎本土病例，为39例男性、37例女性，年龄介于未满5岁至80多岁，发病日介于今年5月18日至6月24日。

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据中央社今天引述台湾疫情指挥中心25日宣布，国内新增76例本土病例，另新增5人病逝。据中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，为防Delta变异株入侵，未来将在社区扩大筛检，并要求各地政府落实疫调。

陈时中说，个案分布以新北市32例最多，其次为台北市20例、桃园市10例、新竹县4例、苗栗县3例、彰化县及高雄市各2例，宜兰县、基隆市及台中市各1例。其中双北地区以外县市24例中，13例为已知感染源、2例关联不明、9例疫调中。陈时中指出，新增5例死亡个案，为3例男性、2例女性，年龄介于70多岁至90多岁，发病日介于5月16日至6月19日，确诊日介于5月29日至6月20日，死亡日介于6月21日至6月23日。

据陈时中说，除了呼吁各县市务必落实疫调，最近因应最早在印度发现的Delta变异株，也将强化边境管制措施，并社区扩大筛检，针对不同区域别、行业别，有可能的都要扩大筛检，强化升级医院感控与个案处置。

指挥中心再次呼吁，民众应落实手部卫生、咳嗽礼节及佩戴口罩等个人防护措施，减少不必要移动、活动或集会，避免出入人多拥挤的场所，或高感染传播风险场域，并主动积极配合各项防疫措施，共同严守社区防线。