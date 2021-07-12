《生物多样性公约》要拿到COP15谈判

联合国《生物多样性公约》（CBD）正在努力追求通过一个庞大的计划，在2050年之前实现 "与自然和谐相处"，并在2030年实现中间目标。联合国警告时间紧迫，并敦促各国努力。

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据法新社今天自巴黎报道说，经过几个月的在线讨论，一份在国际层面更好地保护自然的《生物多样性公约》文本草案今天出笼，该文件将在今年10月的缔约方大会第十五届会议上进行谈判。不过该会议仍然有可能进一步推迟。

联合国《生物多样性公约》CBD）正在努力通过一个庞大的计划，在2050年之前实现 "与自然和谐相处"。据联合国警告，时间已经不多了。一百万种动物和植物面临彻底消失。生态系统的不良健康状况威胁着人类。尽管有这种紧迫性，各国政府却未能履行其承诺，即在2010-2020年的十年中扭转这一趋势。

原定2020年10月在中国昆明举行的COP15生物多样性会议上，本应就2020-2030年的新承诺进行谈判，但Covid-19大流行病使之无法进行。据接近此事的消息人士透露，该会议已被推迟一年，仍可能被推迟到2022年。

该文件包括到2030年要实现的21个目标，以减少对生物多样性的威胁，通过可持续和公平的自然资源管理和有效实施这些措施的工具来满足人类的需求。

据法新社说，对此非政府组织和观察员的意见不一。

法国智库IDDRI关注《生物多样性公约》谈判的Aleksandar Randovic告诉法新社说："这是一个很好的惊喜，是对以前版本文本的改进。"

Avaaz机构的奥斯卡-索里亚说："如果这个草案在谈判中幸存下来，世界将有一个坚实的生物多样性行动计划。

然而，对于世界自然基金会来说，目前的版本 "缺乏扭转生物多样性损失所需的雄心和紧迫性"。据该基金会的Guido Broekhoven说："物种的损失将是不可逆转的，避免物种消失才应该是一个优先事项，"而文本中只谈到了降缓物种消失的速度。

为更好地保护自然，提出的目标之一是确保 "世界上至少30%的陆地物种和海洋区域物种（......）通过（......）各种保护系统与措施得到保护得以幸存。

一个由法国和哥斯达黎加领导的联盟正在推进这些措施。然而，它遭到了原住民的抵制，他们担心自己的土地会被夺走。

然而，据IDDRI和WWF称，新版本的文本将更好地考虑了原住民和当地社区的权利。

据该报道称，另一个目标是将污染减少到对自然和人类健康无害的水平，特别是通过减少 "至少50%"对环境有影响的肥料和减少"至是少三分之二"的杀虫剂，以及塑料污染。

据兰科维奇解释说："这种提法考虑到了全球的差异，欧洲和中国等地区的化肥和农药使用过量，而其他地区的化肥和农药则不足。

《生物多样性公约》CBD打算为每年减少至少10千兆吨二氧化碳当量的温室气体排放作出贡献，同时确保应对气候变化的斗争不会对生物多样性产生负面影响。

法新社说，《生物多样性公约》案文还谈到了融资问题。对环境有害的公共补贴应该每年至少减少5000亿美元。同时，对生物多样性的资助应增加到 "每年至少2000亿美元"，并将部分资金用于发展中国家。

《生物多样性公约》案文的最后部分提出了有效实施拟议措施的基本原则，以避免该公约落入一纸空文状态。据布罗克霍芬承认说，"文本的这一部分还非常薄弱，" 在亚历山大-兰多维奇看来，"这部分仍然需要推展，这将是下一次讨论的主题，" 该讨论将于8月底在线上举行。