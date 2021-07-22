路透社采访系列专家讨论如何应对各地洪灾

德国，比利时以及中国近日暴雨引发洪灾再度彰显气候变化对人类生存环境构成严重威胁，如何避免类似的灾难无休止的发生，路透社就此访问了世界各地的环境以及城市规划方面的专家。

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新加坡国立大学李光耀公共政策学院副院长、水政策研究所所长Eduardo Araral表示，各国政府必须意识到过去修建的基础设施，即使是近期修建的，也可能无法应对极端的气候。

根据美国地球物理研究通訊（Geophysical Research Letters, GRL）今年六月底公布的一份研究报告，气候变化在欧洲的具体表现是大规模的降雨次数将不断增加，并且逐渐移动，一周前德国与比利时所经历的罕见的持续暴雨就是一大例证。根据气候模型所提供的信息，到本世纪末，类似的暴雨出现的频率很可能是今天的14倍。

德国波茨坦气候变化研究学院的Fred Hattermann表示不仅需要采取技术措施，修建堤坝及加固水坝，而且还有必要重新规划城市建设。他认为城市周围必须留下必要的河河墁及空地，为应对河水的突然泛滥。不过，他也表示，上述措施并不足以应对百年不遇的暴雨。

这些应对措施意味着必须投入数十亿欧元的资金，不过，路透社评论说，中国河南郑州被洪水困在地铁中的民众以及德国被谁淹没成为幽灵村庄的画面使人坚信倘若继续坐而旁观，必将付出更加承重的代价。

此外，新加坡社会大学研究气候问题的学者Koh Tieh-Yong认为必须尽快将全球最日益遭受气候灾难的地区做出评估。他认为造成洪灾的主要因素无非以下两点：一是大规模的降雨，二是洪水无法输流。

针对中国，许多专家都一致认为中国近期无限制的城镇化建设以及缺乏相对应的水流疏通渠道是造成中国频频爆发洪灾的主要因素。此外，中国近期修建的无数个水坝使河流的自然河道受到严重影响。

最后，专家们还认为必须加强完善预警系统。必须尽快疏散灾区的灾民。