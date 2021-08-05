大关破了！世界两亿人确诊新冠肺炎

全球累计新冠确诊病例数昨天突破两亿。从中国武汉最早出现的新冠肺炎病毒蔓延造成大流行疫情并没有结束的迹象，相反更因为病毒多个变种而传染加速。全世界确诊病例数用了一年多的时间才突破一亿大关，而突破两亿只用了六个月多一点的时间。法新社说，数据统计可能并不概括全部情形，因为不少国家可能有疫情疏漏。这场大流行已造成近440万人死亡。

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据路透社报道称，全球累计新冠确诊病例数突破两亿，病亡人数近440万。

根据路透社统计，周三全球累计新冠确诊病例数突破了两亿，Delta变种病毒给疫苗接种率较低的地区造成威胁。根据统计，在240个国家中，至少有83个国家的新病例数正在上升，这给医疗系统带来了压力。

全球至少有2.6%的人口被感染，由于许多地方的检测能力有限，真实数字可能更高。根据一项路透社分析，如果感染人数是一个国家，它将是世界上第八大人口大国，仅次于尼日利亚。

根据上述分析，病例数用了一年多的时间才突破一亿大关，而突破两亿只用了六个月多一点的时间。这场大流行已造成近440万人死亡。

七天平均新增病例数最多的国家包括美国、巴西、印度尼西亚、印度和伊朗，它们的单日累计新增病例数约占全球总病例数的38%。

美国占全球新增病例数的七分之一。美国疫苗接种率较低的州，如佛罗里达州和路易斯安那州，住院病例创纪录，尽管全美70%的成年人至少接种了一剂疫苗。

根据一项路透分析，东南亚国家的新增病例数也在增加。单日新增病例数占全球总病例数的15%，而该地区的人口仅占世界总人口的8%。

该报道引述美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)主任Rochelle Walensky博士本周表示，“虽然我们迫切希望结束这场大流行，但病毒显然没有离开我们。因此，我们的战斗必须再持续一段时间。”